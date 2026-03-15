Историческа победа във Формула 1!

Кими Антонели триумфира в Гран при на Китай, втори кръг от шампионата във Формула 1. Италианецът стана вторият най-млад пилот, който печели старт от най-популярната автомобилна надпревара. 19-годишният тийнейджър се представи на високо ниво в 56-те обиколки, спря веднъж в боксовете и не допусна никакви сериозни грешки, финиширайки за 1:33:15.607 часа. Мерцедес постигна пореден значим успех, заемайки първа и втора позиция в Шанхай.

Съотборникът на младия италианец Джордж Ръсел завърши на второ място, на 5.515 секунди зад победителя. Веднага след него са съответно съотборниците Люис Хамилтън и Шарл Льоклер от тима на Ферари. Те са на 25.267 и 28.894 секунди след младият италианец. Кими Антонели стана най-младият пилот с полпозишън в събота, на възраст от 19 години и 201 дни. Сега е вторият най-млад победител във Формула 1 след Макс Ферстапен, който беше само на 18 години и 228 дни, когато спечели в Испания преди 10 години.

Мерцедес продължи доминацията си в началото на сезона след промените в правилата, като Ръсел изпревари своя съотброник през миналата седмица в Австралия. Кими Антонели е първият италианец след Джанкарло Фисикела, който печели състезание във Формула 1 през последните две десетилетия. Седемкратният първенец Хамилтън най-накрая се качи на първия си подиум в Гран При, откакто се присъедини към Ферари от Мерцедес през 2025 година.

Начело в генералното класиране при пилотите е Джордж Ръсел с 51 точки. Той има 4 пункта повече от Кими Антонели, а трети до момента е Шарл Льоклер с 34 точки. Люис Хамилтън е с точка по-малко. При отборите след изминалите два кръга начело е Мерцедес с 98 точки, пред Ферари с 67.

