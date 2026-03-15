"Той кара като топ пилот": Шефът на Кампос засипа Никола Цолов с похвали след победата му в Мелбърн

Силното представяне на Никола Цолов в първия старт от сезона във Формула 2 не остана неоценено от хората по високите етажи в Кампос Рейсинг. Българският пилот започна по мечтан начин тазгодишната кампания, триумфирайки в Гран При на Австралия. Младата ни надежда в моторните спортове имаше труден съботен ден, като не успя да влезе в зоната на точките на спринта, но ден по-късно бе безапелационен, за да запише първата си победа във Формула 2.

Шефът на Кампос не спести похвалите си по адрес на Никола Цолов

Цолов започна спринта от шестата позиция на стартовата решетка и успя да се изкачи с две позиции още в рамките на първата обиколка. Впоследствие той не можа да продължи възхода си и серия от грешки го смъкнаха до 17-о място. В неделя обаче денят принадлежеше на Българския лъв. Той стартира от петата позиция в Мелбърн, но сблъсък пред него му позволи да поеме лидерството още в третата обиколка. Впоследствие той запази хладнокръвие, за да опази позицията си от атаките на Рафаел Камара и в крайна сметка да постигне историческа първа победа в състезание от Формула 2. На подиума българинът бе придружен от други двама дебютанти - Камара и Лоренс ван Хупен.

Похвали за Цолов от важната фигура в Кампос

Триумфът на Цолов беше "черешката на тортата" за отбора на Кампос в Австралия. Освен с невероятния успех на българина в основното състезание, испанският тим имаше повод за гордост и от другия си пилот - Ноел Леон. Мексиканецът, за когото бе дебют във Формула 2, успя да се качи на подиума в съботния ден, след като завърши втори в спринтовата надпревара. По тази причина собственикът и шеф на Кампос - Адриан Кампос - младши, не се поколеба да похвали двамата пилоти за представянето им в първия кръг от сезона.

"Съботата не беше денят на Никола, но в неделя той се справи блестящо. Няма какво повече да кажем за него. Той кара като топ пилот, не можеш да искаш повече от него. Беше много, много, много добре", заяви Адриан Кампос. "Вярно е, че това беше подиум изцяло от новобранци. Това показва нивото, което имахме миналата година във Формула 3. Те бяха много, много силни. Идва едно много силно поколение. Това видяхме и вероятно ще виждаме до края на годината. Много новобранци ще печелят състезания и за щастие двама от тях са при нас."

