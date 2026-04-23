Подпалихте война, сега трябва да даваме заеми, за да спасим долара: Финансовият министър на Тръмп е натясно и отрича Русия и Иран да печелят от петрол (ВИДЕО)

Американският финансов министър Скот Бесент призна, че няколко арабски съюзници на САЩ са поискали заеми от Съединените щати, за да могат да преодолеят шоковете от стартираната от американския президент Доналд Тръмп война с Иран. Бесент говори на изслушване в Сената, пред Комисията по бюджетни кредити, която е най-голямата в горната камара на американския Конгрес – но не каза кои арабски държави са поискали заеми. Имаше едно изключение в думите на Бесент – ОАЕ, след констатация, че всичко това се случва заради войната, която САЩ започнаха, като финансовият министър обясни, че кредитните линии са необходими, за да не продават арабските държави американски държавни ценни книжа. Масова продажба на американските ценни книжа ще разбие десетилетната схема на петродолара и валутната система на САЩ:

Отделно, Бесент беше попитан дали ОАЕ са инвестирали 500 млн. долара в САЩ точно преди встъпването в длъжност на Тръмп за втория му президентски мандат и съответно дали сега Белият дом трябва да връща услуга. "Не ми е известно", гласеше отговорът. Той беше същият и при въпрос дали е имало транзакция от ОАЕ за 2 млрд. долара:

Bessent grilled over UAE-linked investments tied to Trump orbit:



+ Do you dispute the fact… $500 million invested by the UAE just before the president was inaugurated?



- I’m unaware of that.



+ Are you aware of the other $2 billion transaction?



- I am not.



+ Seriously?