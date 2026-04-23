Подпалихте война, сега трябва да даваме заеми, за да спасим долара: Финансовият министър на Тръмп е натясно и отрича Русия и Иран да печелят от петрол (ВИДЕО)

23 април 2026, 6:54 часа 1150 прочитания 0 коментара
Американският финансов министър Скот Бесент призна, че няколко арабски съюзници на САЩ са поискали заеми от Съединените щати, за да могат да преодолеят шоковете от стартираната от американския президент Доналд Тръмп война с Иран. Бесент говори на изслушване в Сената, пред Комисията по бюджетни кредити, която е най-голямата в горната камара на американския Конгрес – но не каза кои арабски държави са поискали заеми. Имаше едно изключение в думите на Бесент – ОАЕ, след констатация, че всичко това се случва заради войната, която САЩ започнаха, като финансовият министър обясни, че кредитните линии са необходими, за да не продават арабските държави американски държавни ценни книжа. Масова продажба на американските ценни книжа ще разбие десетилетната схема на петродолара и валутната система на САЩ:

Отделно, Бесент беше попитан дали ОАЕ са инвестирали 500 млн. долара в САЩ точно преди встъпването в длъжност на Тръмп за втория му президентски мандат и съответно дали сега Белият дом трябва да връща услуга. "Не ми е известно", гласеше отговорът. Той беше същият и при въпрос дали е имало транзакция от ОАЕ за 2 млрд. долара:

Бесент беше притиснат в ъгъла от конкретни въпроси – вярно ли е, че Иран и Русия са успели да получат значителни допълнителни приходи от търговия с петрол след като Тръмп атакува Ислямската република и това вдигна цените на петрола от ниво около 55-60 долара за барел до над 100 долара за барел, дори в определени моменти почти 120 долара за барел. "Не мога да съм по-несъгласен", повтаряше като папагал Бесент – ОЩЕ: Приходите на Русия от петрол се удвоиха от началото на войната в Иран

Ивайло Ачев Отговорен редактор
