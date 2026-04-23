Подпалихте война, сега трябва да даваме заеми, за да спасим долара: Финансовият министър на Тръмп е натясно и отрича Русия и Иран да печелят от петрол (ВИДЕО)

Американският финансов министър Скот Бесент призна, че няколко арабски съюзници на САЩ са поискали заеми от Съединените щати, за да могат да преодолеят шоковете от стартираната от американския президент Доналд Тръмп война с Иран. Бесент говори на изслушване в Сената, пред Комисията по бюджетни кредити, която е най-голямата в горната камара на американския Конгрес – но не каза кои арабски държави са поискали заеми. Имаше едно изключение в думите на Бесент – ОАЕ, след констатация, че всичко това се случва заради войната, която САЩ започнаха, като финансовият министър обясни, че кредитните линии са необходими, за да не продават арабските държави американски държавни ценни книжа. Масова продажба на американските ценни книжа ще разбие десетилетната схема на петродолара и валутната система на САЩ:
— Clash Report (@clashreport) April 22, 2026
Many of our Gulf and Asian allies have requested swap lines.
It would benefit both the UAE and the U.S.
Още: Може да звучат сърдити, но в душите си американците се чувстват добре за икономиката
Отделно, Бесент беше попитан дали ОАЕ са инвестирали 500 млн. долара в САЩ точно преди встъпването в длъжност на Тръмп за втория му президентски мандат и съответно дали сега Белият дом трябва да връща услуга. "Не ми е известно", гласеше отговорът. Той беше същият и при въпрос дали е имало транзакция от ОАЕ за 2 млрд. долара:
— Clash Report (@clashreport) April 22, 2026
+ Do you dispute the fact… $500 million invested by the UAE just before the president was inaugurated?
- I’m unaware of that.
+ Are you aware of the other $2 billion transaction?
- I am not.
+ Seriously?
Бесент беше притиснат в ъгъла от конкретни въпроси – вярно ли е, че Иран и Русия са успели да получат значителни допълнителни приходи от търговия с петрол след като Тръмп атакува Ислямската република и това вдигна цените на петрола от ниво около 55-60 долара за барел до над 100 долара за барел, дори в определени моменти почти 120 долара за барел. "Не мога да съм по-несъгласен", повтаряше като папагал Бесент – ОЩЕ: Приходите на Русия от петрол се удвоиха от началото на войната в Иран
— Clash Report (@clashreport) April 22, 2026
Bessent: I couldn’t disagree more.
Coons: Do you disagree that Russia has benefited?
Bessent: I couldn't disagree more.