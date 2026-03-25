Приходите на Русия от петрол се удвоиха от началото на войната в Иран

Покачващите се цени и облекчаването на санкциите срещу Русия доведоха до увеличаване на приходите на Кремъл от продажби на петрол. Руските приходи от износ на суровини се увеличиха за втори път в рамките на седмица и достигнаха най-високото си ниво от март 2022 г., предаде Bloomberg. Кремъл се възползва от облекчаването на американските ограничения върху износа на петрол, в частност тези за Индия, като продажбите за тази страна се увеличават.

Приход от 270 милиона долара на ден

През последните три седмици руският износ почти се е удвоил. През януари руснаците са получавали по 135 милиона долара на ден, но сега средният дневен приход е около 270 милиона долара.

Въпреки факта, че лидерът на Кремъл призна, че увеличението на приходите е временно, руският бюджет получава значителен тласък.

Според данни за проследяване на кораби и доклади от пристанищни агенти, 37 танкера са натоварили 28,5 милиона барела руски суров петрол през седмицата до 22 март. Обемът се е увеличил от 27,79 милиона барела на същия брой кораби предходната седмица.

По-рано САЩ облекчиха санкциите за 30 дни и разрешиха закупуването на руски петрол и петролни продукти, които вече се транспортират по море.

Междувременно, китайските държавни петролни компании се готвят да възобновят покупките на руски петрол след четиримесечна пауза, възползвайки се от временното облекчаване на американските санкции.

Световните цени на петрола надхвърлиха 100 долара за барел на фона на влошаващата се ситуация в Близкия изток. Това се случи за първи път от 2022 г. насам, а инвеститорите отчитат рисковете от продължителни прекъсвания в енергийните доставки.