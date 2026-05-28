При €100 000 заплата годишно, колко прибираш след данъци: Българите печелим най-много от всички европейци

Данъчната тежест варира значително в различните части на Европа. Нивото на доходите обикновено е решаващият фактор. Някои страни прилагат плоски данъчни ставки, докато други използват прогресивни системи, което означава, че хората с по-високи доходи плащат повече.

Да бъдеш сам или част от двойка, да имаш един или два дохода и да имаш деца на издръжка – всичко това влияе върху нетните заплати.

Euronews изчислява колко би прибрал вкъщи човек, който заработва по 100 000 евро годишно. Оказва се, че най-изгодно е този човек да е българин, защото в България след данъци ще му останат най-много пари.

Експериментът

Да кажем, че някой печели 100 000 евро бруто годишно. Той е неженен и няма деца. Колко би прибрал вкъщи? Изданието представя как биха изглеждали нетните заплати в различните европейски страни.

Изчислението е сложно, тъй като зависи от няколко променливи. Самите данъчни системи варират, като някои страни имат ясен подход, докато при други е по-сложно.

Euronews Business изчисли нетното възнаграждение при брутна заплата от 100 000 евро възоснова на доклада на ОИСР за данъчното облагане за 2026 г., досиетата на страните от ОИСР, данъчните обобщения на PwC Worldwide Tax Summaries и национални източници.

Използваните данъчни ставки са за 2025 г. Валутите, различни от еврото, са конвертирани по референтните курсове на ЕЦБ към 31 декември 2025 г. Това отразява главно оценките за 2025 г.

Някои променливи, които все още биха могли да повлияят на изчислението, не са включени. Не са взети предвид никакви допълнителни източници на доходи. Следователно това са приблизителни оценки, предназначени да сравнят данъчната тежест в различните европейски страни.

България е безспорен победител по чиста печалба

Сред 31 европейски държави (държавите-членки на ЕС плюс Обединеното кралство, Швейцария, Норвегия и Турция), брутната заплата от 100 000 евро варира от 50 750 евро в Белгия до 86 930 евро в България.

България е единствената страна, където нетната заплата надвишава 85 000 евро. Тя е безапелационен лидер в класацията по чиста печалба, изпреварвайки останалите с голяма преднина.

Следващата най-висока сума е в Естония - 74 400 евро. Чехия (72 800 евро), Малта (72 500 евро), Швейцария (70 500 евро) и Кипър (70 300 евро) са страните, където работниците запазват поне 70 000 евро от брутна заплата от 100 000 евро.

Великобритания предлага най-висока печалба сред големите икономики

В Обединеното кралство работниците задържат почти 70% от брутната си заплата. Великобритания е на 7-о място в Европа по този показател.

Чистото възнаграждение на Острова е 69 900 евро - най-високото сред петте най-големи икономики в Европа. Испания (64 200 евро) и Франция (63 000 евро) са по средата, докато Германия (57 900 евро) и Италия (56 700 евро) предлагат най-ниските ставки на неизплатено възнаграждение сред големите пет.

Най-ниска печалба - в Белгия, Дания и Швеция

В долния край на класацията Белгия (50 750 евро) е на последно място, следвана от две скандинавски страни - Дания (51 500 евро) и Швеция (52 000 евро). Австрия (54 200 евро), Словения (55 060 евро) и Гърция (56 615 евро) също са сред страните, където брутна заплата от 100 000 евро се стопява най-много в Европа.

Португалия (57 000 евро) и Румъния (58 500 евро) също са под 60 000 евро нетно.

Полша (60 225 евро), Нидерландия (60 500 евро), Литва (60 500 евро), Хърватия (61 000 евро) и Люксембург (61 500 евро) са малко над това ниво.

Сред скандинавските страни Норвегия (66 900 евро) предлага най-високата нетна заплата, следвана от Финландия (62 200 евро). И двете са значително по-добре представящи се от Дания и Швеция, които са малко над 50 000 евро.

В Ирландия (64 000 евро) и Турция (63 200 евро) работниците вземат вкъщи по-малко от две трети от брутната си заплата от 100 000 евро. Словакия (67 855 евро) и Унгария (66 500 евро) са малко по-нагоре, с разлика от около 2000 до 3000 евро.

Регионални тенденции: Източна срещу Западна и Северна Европа

Източна Европа обикновено позволява на работниците да запазят повече от 100 000-те евро брутна заплата. Тези страни често имат по-плоски системи за данък върху доходите, по-ниски максимални ставки или ограничени вноски за социално осигуряване.

Западна и Северна Европа са склонни да позволяват по-ниски чисти доходи. Страни като Белгия, Дания, Германия, Австрия, Франция, Швеция и Нидерландия оказват по-голям натиск заради прогресивния данък върху доходите, социалните осигуровки за служителите и други такси.

Местните и регионалните данъци също могат да повлияят на класацията. Столиците и регионите се използват в оценките.

Къде са 100 000 евро при средните заплати

Докато 100 000 евро е прилична брутна заплата в някои страни, тя е над средното ниво в по-голямата част от Европа. Според данни на ОИСР за 2025 г. Швейцария е единствената европейска страна, където средната заплата за самотен човек без деца надвишава това ниво - 107 487 евро.

В рамките на ЕС Люксембург има най-високата средна заплата от 77 844 евро. 13 от 22-те страни от ЕС в списъка имат средни заплати под 50 000 евро, като Словакия е с най-ниската - 19 590 евро.

Най-високи ставки на данъка върху доходите на физическите лица

Най-високите ставки на данъка върху доходите на физическите лица за лицата с най-високи доходи варират значително в различните части на Европа и следват регионалните модели. Северните и западноевропейските страни обикновено имат най-високите максимални пределни ставки, обикновено между 45% и 60%. Централна и Източна Европа, включително Балканите, са склонни да начисляват по-ниски ставки.