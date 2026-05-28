Спорт:

Къде е Григор? Макенроу назова тримата най-талантливи играчи, които никога не спечелиха титла от Големия шлем

28 май 2026, 11:57 часа 463 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Къде е Григор? Макенроу назова тримата най-талантливи играчи, които никога не спечелиха титла от Големия шлем

Американската тенис легенда Джон Макенроу, който е носител на общо 16 титли от Големия шлем - 7 на сингъл и 9 на двойки, изказа мнението си за тримата най-талантливи играчи без спечелен трофей на мейджър ниво. Според Макенроу, това са Гаел Монфис, Ник Кирьос и Александър Зверев. Най-близо до титла от Шлема е Зверев, който има три финала зад гърба си, а все още е сред най-добрите тенисисти в света. 

Монфис, Кирьос и Зверев - абсолютни таланти в тениса, но без титла от Големия шлем

Монфис и Кирьос обаче не успяха да стигнат до титла от Големия шлем. Французинът се отличаваше през цялата си кариера с изключително атрактивна игра, но не достатъчно устойчива, за да стигне до голям трофей. Кирьос пък винаги е показвал проблясъци, като в отделни мачове е демонстрирал световна класа, но също не демонстрира нужното постоянство. Той също има финал в Големия шлем - на Уимбълдън.

Ник Кирьос и Новак Джокович

"За мен Монфис е един от тримата най-талантливи играчи, които никога не са печелили мейджър", заяви Макенроу преди време. "Монфис, Кирьос и Зверев според мен са тримата най-талантливи играчи без титла от Големия шлем. А той играе така, сякаш вярва, че все още има шанс. Не мога да повярвам колко добре играе на тази възраст", добави още Макенроу за Монфис през 2024-а.

Несъмнено друг много талантлив тенисист, който никога не спечели титла от Големия шлем, е Григор Димитров. Всъщност Макенроу е споделял многократно мнението си за българина, като при едно от последните си публични изказвания сподели, че Григор е направил невероятен прогрес, но титла от Шлема изглежда малко вероятна.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Гаел Монфис Александър Зверев Джон Макенроу Ник Кирьос Голям шлем
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
Още от Тенис
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес