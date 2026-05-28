Къде е Григор? Макенроу назова тримата най-талантливи играчи, които никога не спечелиха титла от Големия шлем

Американската тенис легенда Джон Макенроу, който е носител на общо 16 титли от Големия шлем - 7 на сингъл и 9 на двойки, изказа мнението си за тримата най-талантливи играчи без спечелен трофей на мейджър ниво. Според Макенроу, това са Гаел Монфис, Ник Кирьос и Александър Зверев. Най-близо до титла от Шлема е Зверев, който има три финала зад гърба си, а все още е сред най-добрите тенисисти в света.

Монфис, Кирьос и Зверев - абсолютни таланти в тениса, но без титла от Големия шлем

Монфис и Кирьос обаче не успяха да стигнат до титла от Големия шлем. Французинът се отличаваше през цялата си кариера с изключително атрактивна игра, но не достатъчно устойчива, за да стигне до голям трофей. Кирьос пък винаги е показвал проблясъци, като в отделни мачове е демонстрирал световна класа, но също не демонстрира нужното постоянство. Той също има финал в Големия шлем - на Уимбълдън.

"За мен Монфис е един от тримата най-талантливи играчи, които никога не са печелили мейджър", заяви Макенроу преди време. "Монфис, Кирьос и Зверев според мен са тримата най-талантливи играчи без титла от Големия шлем. А той играе така, сякаш вярва, че все още има шанс. Не мога да повярвам колко добре играе на тази възраст", добави още Макенроу за Монфис през 2024-а.

Несъмнено друг много талантлив тенисист, който никога не спечели титла от Големия шлем, е Григор Димитров. Всъщност Макенроу е споделял многократно мнението си за българина, като при едно от последните си публични изказвания сподели, че Григор е направил невероятен прогрес, но титла от Шлема изглежда малко вероятна.