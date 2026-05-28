Предстои да отпразнуваме първото издание на инициативата Talent Hub

НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ и МУЗИКАУТОР обединиха сили и стремеж, за да може младите български артисти от музикалната и филмовата сфера да се срещнат в общ творчески процес, в който музиката получава образ, а идеите – сцена за развитие.

На 1 юни от 19:00 ч. в Club Oblak на бул. „Цар Освободител“ 10 ще се състои официалната премиера на първите студийни видеа, създадени в рамките на партньорската инициатива на МУЗИКАУТОР и НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ - Talent Hub.

Проектът среща млади музиканти, изявили се на Младежкия конкурс за нова песен на МУЗИКАУТОР, със студентски екипи от НАТФИЗ, които работят върху заснемането, режисурата, операторското майсторство, звука, монтажа и цялостната аудиовизуална реализация на техните авторски песни. Така Talent Hub създава естествена среда за обмен между млади професионалисти в музикалната и филмовата индустрия и им дава възможност да развиват уменията си чрез реален творчески процес.

Първото издание на инициативата представя осем студийни видеа на млади български артисти и групи. В събитието ще участват Русита, Цвет и Freakdeal – групи и автори, отличени в последните три издания на Младежкия конкурс за нова песен на МУЗИКАУТОР. Те ще представят на живо част от своя авторски репертоар и ще дадат допълнителна енергия на премиерата на първото издание на Talent Hub.

Откриващото събитие ще събере млади и утвърдени творци от музикалната и аудиовизуалната индустрия, представители на партньорските организации, преподаватели, студенти и гости, обединени от идеята, че подкрепата за авторското творчество започва с доверие, професионална среда и възможност за изява.

Talent Hub е създаден като пространство за развитие на таланта, опита и практиката. Инициативата насърчава младите автори да развиват собствен почерк, а студентите от факултетa „Екранни изкуства“ на НАТФИЗ в специалностите „Филмова и телевизионна режисура“, „Филмово и телевизионно операторство“, „Филмов и телевизионен монтаж“, „Филмов и телевизионен звук“ и „Филмово и телевизионно продуцентство“ – да работят по реални творчески задачи в реална професионалната среда.

Чрез партньорството между МУЗИКАУТОР и НАТФИЗ проектът поставя фокус върху новото поколение творци и върху необходимостта културният сектор да изгражда устойчиви мостове между образованието, авторската общност и професионалната сцена.