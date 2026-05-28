"Неглижиране на малките деца и манипулации, че сестрите само сменят памперси": Медицинският синдикат възропта срещу законовите промени за яслите

Вместо да се търсят реални решения на тежкия кадрови дефицит, ниското заплащане и системния срив в здравните грижи, обществото целенасочено се настройва срещу медицинските сестри чрез внушения, манипулации и открито уронване престижа на професията. Внушенията, че медицинските специалисти "нямат подготовка" или че "само сменят памперси", са унизителни, професионално несъстоятелни и представляват грубо дискредитиране на съсловието.

Това пишат в открито писмо до министъра на здравеопазването от Синдиката на българските медицински специалисти (СБМС) в свое възражение срещу исканията за спешни промени в Наредба №26, Закона за здравето и преминаването на детските ясли към системата на МОН.

От СБСМ сигнализират за управленска некомпетентност, липса на контрол и неизпълнение на нормативно установени задължения от страна на директорите на детските градини.

Още: Обжалване бави приема в детските градини в София

"Нормативната уредба ясно допуска при траен недостиг на медицински специалисти грижата за децата по време на престоя им в яслена група да може да се осъществява от педагогически специалист и детегледач при наличие на поне един медицински специалист в детската ясла/детското заведение и обособен здравен кабинет", уточняват от синдиката, заявявайки, че "внушенията, че законодателството не позволява подобна организация", са неверни.

"Единственото адекватно решение от страна на държавата не е разрушаването на системата на детските ясли и подмяната ѝ с по-нисък стандарт на грижа, а прекратяване на системната дискриминация спрямо медицинските специалисти", се казва още в писмото.

Синдиците са категорични, че в последните години сме свидетели на последователни държавни политики за ежегодно увеличение на трудовите възнаграждения във всички сектори с изключение на здравеопазването.

"За педагогическите специалисти се предвижда ежегодно увеличение на трудовите възнаграждения с около 15%, докато масово и в повечето общини медицинските специалисти, които са висшисти с четиригодишен редовен курс на обучение и работят рамо до рамо с тях в детските заведения, продължават да получават основни трудови възнаграждения в пъти по-ниски от тези на педагозите, близки до минималната работна заплата за страната. Това е недопустима междусекторна дискриминация", пише още в позицията.

Още: Обявиха по кои правила ще приемат децата в детските градини в София

От повече от година и половина СБМС настоява основните трудови възнаграждения на медицинските специалисти, независимо от сектора, в който работят, да бъдат минимум 150% от средната работна заплата за страната.

"Само така ще бъдат привлечени млади хора да учат, да упражняват тази професия и тя да възстанови своя авторитет", пишат още от СБСМ.

Позицията на синдиката

Още: Родители с трикове детето им да НЕ бъде прието на градина, за да получават компенсации: Ролята на държавата в абсурда

Писмото на медицинския синдикат продължава така:

"Настояваме за незабавна среща в спешен порядък между Министерството на здравеопазването и Синдиката на българските медицински специалисти.

Категорично заявяваме, че няма да приемем съдбата на детските ясли, яслените групи и медицинските специалисти, работещи в тях, да бъде решавана без участието на професионалната общност.

Недопустимо е теми, касаещи здравето, сигурността и развитието на децата в най-ранна възраст, да бъдат превръщани в медийна кампания, административен експеримент и политически PR.

Още: Внимание, родители! Реформа в детските градини и ясли поставя много въпроси

Повече от една година Столична община, в лицето на кмета Васил Терзиев и заместник-кмета Десислава Желязкова, системно противопоставя, дискредитира и демонизира медицинските специалисти в публичното пространство.

Вместо да се търсят реални решения на тежкия кадрови дефицит, ниското заплащане и системния срив в здравните грижи, обществото целенасочено се настройва срещу медицинските сестри чрез внушения, манипулации и открито уронване престижа на професията.

В последното медийно участие в предаването „Добро утро, Европа“ по Euronews Bulgaria към тази линия на внушения и манипулации се включиха и: Величка Попова – директор на 8-а детска градина- представител на Сдружението на директорите в системата на средното образование; Татяна Кечева – директор на 91-а детска градина „Слънчев кът“ и представител на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета в България.

В национален ефир бяха изречени неверни твърдения, че медицинските специалисти не изучават детска педагогика и детска психология и че дейността им се свежда едва ли не до битови грижи.

Още: Новите точки за яслите и детските градини в София: Разяснения

Това е откровена лъжа.

В рамките на 4-годишния редовен курс на обучение медицинските сестри изучават детска педагогика, детска психология, детско развитие, инфекциозни болести, педиатрия, здравни грижи за деца, профилактика и наблюдение в ранна детска възраст, работа с деца и родители, грижа за болното и здравото дете.

Недопустимо е също така в национален ефир да се подвежда обществото с неверни твърдения относно трудовите възнаграждения на медицинските специалисти.

Категорично възразяваме срещу внушението, че разликата между трудовите възнаграждения на медицинските и педагогическите специалисти била „около 100 евро“. Това не просто не отговаря на истината. Това е груба манипулация към обществото. Първо – недопустимо е изобщо да съществува подобна разлика във възнагражденията между висшисти, които работят рамо до рамо в едни и същи детски и учебни заведения и носят огромна отговорност за живота, здравето и развитието на децата. Второ – реалността в по-голямата част от страната е съвсем различна от представяната в телевизионните студиа. Масово по общини, медицинските специалисти работят на основни трудови възнаграждения от порядъка на около 780 евро, докато основните трудови възнаграждения на педагогическите специалисти са около 1152 евро. Това представлява разлика от над 370 евро. Подчертаваме изрично – говорим за ОСНОВНИ трудови възнаграждения. Не за прослужено време. Не за бонуси. Не за допълнителни възнаграждения. Защото обществото умишлено се подвежда чрез смесване на основна заплата с допълнителни плащания.

И не на последно място – в системата на образованието също работят огромен брой пенсионери. Почти няма детска градина на територията на Столична община, в която да няма пенсионери, работещи с деца от 3 до 7 години. Тогава какви стават техните трудови възнаграждения, когато към тях се добави и класът прослужено време? Трябва ли и те да бъдат изгонени от системата? Или възрастта се оказва проблем само когато става въпрос за медицински специалисти?

Защото ако всички тези хора решат да напуснат от днес за утре, системата ще блокира буквално за дни.

Подобни внушения са изключително ниско ниво на публичен дебат за сметка на високите претенции за „реформи“, „модернизация“ и „качество“. Лъжата и манипулацията няма как да решат кадровата криза.

Следователно внушенията, че медицинските специалисти „нямат подготовка“ или че „само сменят памперси“, са унизителни, професионално несъстоятелни и представляват грубо дискредитиране на съсловието.

Считаме за особено опасно системното демонизиране на медицинските специалисти в публичното пространство в условията на тежък кадрови дефицит. Няма как години наред да унижаваш една професия, да рушиш авторитета ѝ и едновременно с това да очакваш млади хора да изберат именно тази професия.

Напомняме, че с решение на Административния съд беше потвърдено, че чрез решение на Столичен общински съвет е направен опит, въпреки действащата нормативна уредба, работодател на медицинските специалисти в яслените групи да станат директорите на детските градини. СБМС оспори това решение по съдебен ред и съдът категорично потвърди, че подобни действия не могат да се извършват в противоречие със закона и действащата нормативна уредба.

Категорично заявяваме, че директорите на детските градини нямат необходимата компетентност да управляват дейности, свързани с деца от 0 месеца до 3-годишна възраст, здравни грижи, медицинско наблюдение и организация на дейности, попадащи в обхвата на Закона за здравето и Наредба №26. Нито педагогическите специалисти в рамките на своето обучение са подготвени да работят с тази възрастова група. Те са подготвени да работят с деца във възраст от 3 години до постъпването им в първи клас.

Вместо институциите да се съобразят със съдебните решения и да възстановят нормалността в системата, обществото е свидетел на нов опит за административен натиск и заобикаляне на проблема чрез спешни законодателни промени и публични внушения.

По подадени заявления по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) до всички детски градини с яслени групи на територията на Република България установихме следните нарушения, допускани от директорите на детските градини, и многократно сигнализирахме за следното:

не се назначават реално педагози и детегледачи въпреки осигурено финансиране по държавен стандарт именно за този вид персонал, който е задължителен по Наредба №26;

длъжности се покриват формално; назначават се помощник-възпитатели, които биват местени и по градинските групи, за да заместват учители;

хранителният режим за деца от 0 до 3 години не се спазва съгласно нормативните изисквания;

смесват се режими с по-големи възрастови групи;

средства се разходват нецелево;

медицинските специалисти биват често оставяни сами в група да носят отговорност за здравето и безопасността на децата.

Независимо че медицинският персонал се назначава от кмета на съответната община, директорите на детските градини получават средства по бюджетите си именно за издръжката на яслените групи и за назначаването на останалия задължителен персонал, предвиден в Наредба №26, а именно педагогически специалисти и детегледачи.

Как тогава да се нарече масовата липса на назначени педагози към яслените групи, които реално да работят с децата, при положение че за този вид персонал се получават средства по бюджетите на детските градини?

Вместо да бъдат назначавани реално педагози за работа с децата в яслените групи, масово се назначават помощник-възпитатели на мястото на детегледачки и то не в пълен състав, които впоследствие биват местени и използвани за запълване на липси в градинските групи и за заместване на учители. Именно това показва тежкото подценяване на възрастовата група от 0 до 3 години и системното неглижиране на яслената грижа.

За сметка на това, по подадените от нас заявления по ЗДОИ, не беше установена нито една самостоятелна детска ясла, в която да липсва пълният екип от специалисти, изискуем съгласно Наредба №26.

Тези констатирани нарушения не представляват дефект на модела на яслената грижа, а пряко следствие от управленска некомпетентност, липса на контрол и неизпълнение на нормативно установени задължения от страна на директорите на детските градини.

Допълнителен системен риск, който законодателят е длъжен да отчете, е превръщането на яслената грижа в „услуга“, удобна за възлагане на външни оператори и усвояване на публични и външни средства чрез схеми на „алтернативни форми“, „кооперативи“, „центрове“ и други формати, при които изискванията към квалификацията се размиват.

Децата от 0 до 3 години не формулират симптоми – те показват състояние.

Разграничаването между адаптация, стрес и начало на заболяване е медицинска компетентност. Контролът на инфекции, хранителният режим по възраст, реакцията при риск и спешност са ежедневна професионална отговорност, а не административна формалност.

Паралелно със здравната грижа се извършва постоянна работа по развитието на детето – предвидим режим, спокойна среда, подкрепа на моторика и език, социални умения, ранно разпознаване на затруднения.

Затова моделът е екипен – медицински специалист, педагог и детегледач.

Подмяната на този модел със схема „медицински специалист при казус“ прехвърля риска върху децата, които не могат да кажат „лошо ми е“, да опишат състоянието си и как се чувстват.

Категорично възразяваме и срещу манипулативното представяне на чл. 14, ал. 5 от Наредба №26.

Нормативната уредба ясно допуска при траен недостиг на медицински специалисти грижата за децата по време на престоя им в яслена група да може да се осъществява от педагогически специалист и детегледач при наличие на поне един медицински специалист в детската ясла/детското заведение и обособен здравен кабинет.

Следователно внушенията, че законодателството „не позволява“ подобна организация, не отговарят на нормативната уредба и представляват подвеждане на обществото.

Още повече, че в голяма част от детските градини има повече от една яслена група, работещи медицински специалисти на смени и налични здравни кабинети.

Това прави още по-недопустими публичните внушения, че единственият възможен вариант бил спешна законодателна промяна, административно преструктуриране на системата и преминаване на детските ясли към системата на МОН.

Единственото адекватно решение от страна на държавата не е разрушаването на системата на детските ясли и подмяната ѝ с по-нисък стандарт на грижа, а прекратяване на системната дискриминация спрямо медицинските специалисти.

В последните години сме свидетели на последователни държавни политики за ежегодно увеличение на трудовите възнаграждения във всички сектори с изключение на здравеопазването.

За педагогическите специалисти се предвижда ежегодно увеличение на трудовите възнаграждения с около 15%, докато масово и в повечето общини медицинските специалисти, които са висшисти с четиригодишен редовен курс на обучение и работят рамо до рамо с тях в детските заведения, продължават да получават основни трудови възнаграждения в пъти по-ниски от тези на педагозите, близки до минималната работна заплата за страната.

Това е недопустима междусекторна дискриминация.

От повече от година и половина СБМС настоява основните трудови възнаграждения на медицинските специалисти, независимо от сектора, в който работят, да бъдат минимум 150% от средната работна заплата за страната.

Само така ще бъдат привлечени млади хора да учат, да упражняват тази професия и тя да възстанови своя авторитет.

Не може едно от най-важните звена в държавата – грижата за болното и здравото дете, за човешкия живот и здраве – да бъде поверено на специалисти с основни трудови възнаграждения, близки до минималните за страната.

Това са хора, които носят огромна отговорност и са преминали през дългогодишно редовно обучение.

Единственият реален начин за справяне с кадровата криза е:

достойно увеличение на трудовите възнаграждения;

условия на труд, задържащи кадрите в системата;

реални социални придобивки;

инвестиции в обучението и професионалното развитие;

прекратяване на системното унижение и дискредитиране на професията.

И не на последно място – крайно време е да се прекрати демонизирането на медицинските сестри в публичното и медийното пространство.

Това е безотговорно поведение, което подкопава доверието в здравната система и отблъсква бъдещите кадри от професия, без която нито едно общество не може да функционира.

Ние сме длъжни като общество да опазим най-малките деца.

И стига госпожа Желязкова и всички останали, които се опитват да представят подобни модели като „европейски“, да дават Европа за пример, защото именно в Европа в момента избухват едни от най-тежките скандали, свързани с деца и занижен контрол при подбора на персонал.

Във Франция обществото е разтърсено от мащабен скандал, след като в общински и детски заведения беше установено физическо и сексуално насилие над над 100 деца на възраст между 3 и 4 години.

Посегателствата са извършвани от т.нар. „медитори“ – нискоквалифицирана работна ръка без необходимото образование и професионална подготовка.

Самите родители посочват като основна причина именно занижените критерии при назначаването и допускането на неподготвени лица до работа с малки деца.

Резултатът днес са деца с тежки психически травми и съсипана психика.

Именно затова децата в най-ранна възраст не трябва да бъдат превръщани в експеримент с евтина работна ръка, занижени критерии и административни „реформи“.

Защото тук не говорим за статистика.

Говорим за деца.

За човешко здраве.

За човешка психика.

За човешки живот.

Настояваме:

• за спешна среща с Министъра на здравеопазването;

• СБМС да бъде включен във всички срещи, обсъждания и работни групи, свързани с промени в Наредба №26, Закона за здравето, детските ясли и яслените групи;

• да не се предприемат нормативни и административни промени без участие на медицинските специалисти;

• Министерството на здравеопазването да изрази ясна позиция относно бъдещето на детските ясли и медицинските специалисти, работещи в тях.

Заявяваме ясно, че ако продължат опитите за промени без участие на професионалната общност и чрез системно противопоставяне, дискредитиране и демонизиране на медицинските специалисти, Синдикатът на българските медицински специалисти е в готовност за ефективни протестни и стачни действия.

Ние настояваме за диалог, но няма да приемем решения, вземани едностранно, под административен натиск и чрез медийни манипулации.

Очакваме спешно насрочване на среща в най-кратък срок".