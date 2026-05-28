Пожар в пътническият влак за Бургас (ВИДЕО)

Пътническият влак за Бургас, се запали на гарата в в Стралджа. Огънят е възникнал в локомотива на композицията и за минути районът е бил обхванат от гъст и тъмен дим. На мястото са изпратени два противопожарни екипа, които са започнали гасенето на машината. Причините се изясняват от техническите екипи.

На видео, заснето от пътник, се вижда как пожарникар опитва да загаси пламъците и да потуши възникналия дим.

Няма пострадали пътници или служители на БДЖ. Всички пътуващи са били евакуирани на безопасно разстояние и очакват пристигането на друг влак, с който да продължат.

