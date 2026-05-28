Немислимото се случва: Ман Юнайтед посяга към звезда на Ливърпул

Манчестър Юнайтед и Ливърпул бяха на двата полюса през този сезон във Висшата лига. “Червените дяволи“ завършиха трети, след като през миналата година завършиха една от най-лошите си кампании. А мърсисайдци, които влязоха в сезона като шампиони, едва се класираха в Шампионска лига. Лятото ще бъде много интересно и за двата клуба, тъй като и едните, и другите, ще трябва да надградят сериозно, ако искат да постигнат по-големи успехи. Но трансферната бомба идва още преди началото на пазара. Манчестър Юнайтед иска да привлече Алексис мак Алистър от Ливърпул.

Манчестър Юнайтед се нуждае от нови халфове

На пръв поглед това изглежда немислимо, тъй като двата клуба са кръвни врагове от незапомнени времена. През годините футболисти като Майкъл Оуен, например, са играли и за двата отбора, но последният директен трансфер между Ман Юнайтед и Ливърпул се е случил през 1964 г. “Червените дяволи“ не играха в Европа този сезон, а напускането на хора като Каземиро и Мануел Угарте означава, че ще имат нужда от нови попълнения в халфовата линия.

Интересът на Ман Юнайтед към Алексис мак Алистър е действителен

Според медиите на Острова Манчестър Юнайтед има действителен интерес към Алексис мак Алистър. Аржентинецът беше един от малкото постоянни играчи на Ливърпул във втория сезон на Арне Слот, като изигра 55 мача във всички турнири, вкара 5 гола и даде 7 асистенции. Според специализирания сайт “transfermarkt“ той е оценен на 80 милиона евро. Манчестър Юнайтед има и други опции за нови попълнения в халфовата линия, като вече води преговори с бразилска звезда от италианската Серия А. Отделно играчи като Елиът Андерсън, Сандро Тонали, Адам Уортън и Орелиен Чуамени остават в полезрението на “червените дяволи“.

