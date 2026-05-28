ОББ: Висок ръст на БВП през първото тримесечие

Анализирайки последните данни на НСИ, ОББ коментира ключови тенденции в икономиката на страната.

През първото тримесечие на 2026 г. българската икономика запази устойчив растеж, отчитайки реално увеличение от 2.9% на годишна база, което представлява  0.7% спрямо предходното тримесечие (експресни оценки на НСИ).“, коментира главният икономист на ОББ д-р Емил Калчев.

Икономическата активност през тримесечието отново бе движена основно от крайното потребление, което регистрира реален ръст от 6.9% на годишна база при доминиращ относителен дял от 88.8% в структурата на БВП. Инвестициите се увеличиха още по-бързо – с 8% спрямо първото тримесечие на предходната година, като въз основа на своя далеч по-малък дял от 17.3% в БВП, също осезаемо допринесоха за ръста на икономиката.

„Износът показва признаци на събуждане, отчитайки годишен ръст от 0.4% след няколко поредни тримесечия на отрицателна територия. На този фон,  вносът нарасна отново значително с 6.4%. В резултат, нетният износ достигна внушителните -1.6 млрд. евро за тримесечието, което отговаря на -6.1% от БВП и обяснява относително ограничения растеж на БВП на фона на силните увеличения и при потреблението, и при инвестициите.“, допълни д-р Калчев.

В условията на пазар на труда, характеризиращ се с недостиг на работна сила, и при засилващ се общ ценови натиск, средната работна заплата също ускори своята динамика през първото тримесечие на 2026 г. Тя нарасна с 12.7% на годишна база след увеличение от 11% през четвъртото тримесечие на 2025 г.

Ускоряването в динамиката на заплатите бе водено основно от публичния сектор, където годишният ръст достигна 15.3%, след известно забавяне в последното тримесечие на 2025 г. Динамиката на доходите продължава да подкрепя вътрешното потребление и ценовия натиск в икономиката.“, обясни д-р Калчев.

След временно забавяне в началото на 2026 г., инфлационният натиск отново се засили през март и април. Хармонизираната (годишна) инфлация достигна 6.0% през април 2026г. Потребителската инфлация (по националната методология) се ускори до 6.8%, което също потвърди възобновяването на ценовия натиск в икономиката.

„На базата на силното търсене, подхранвано от ръста на доходите, шокът от високите глобални цени на горивата ускори ръста на цените нагоре.“, заключи главният икономист на ОББ.

Антон Иванов
