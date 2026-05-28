Спорът за адресите при приема в първи клас в София се разгаря

28 май 2026, 12:53 часа 547 прочитания 0 коментара
Столичната община ще обжалва решение на Административния съд – София-град, свързано с наредбата за приема в първи клас. Това няма да застраши предстоящото класиране на 2 юни. Това заяви заместник-кметът по образованието Десислава Желязкова по повод кампанията за кандидатстване за първи клас в София. Съдът отменя промени в Наредбата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столичната община, приети на 12 март тази година. Според една от утвърдените от СОС промени родителят или настойникът избират адреса на детето – постоянен или настоящ, с който ще кандидатства до приключване на всички класирания за съответната учебна година. Промяна на адреса може да се прави до първото класиране за съответната учебна година.

По думите на Желязкова промените в наредбата са „козметични, но необходими“ и са били консултирани както с родители, така и с директори и учители. Те целят да осигурят „повече сигурност, предвидимост и по-честно разпределение на местата“ в училищата.

Желязкова посочи, че в най-желаните училища над 20% от кандидатстващите деца са с поне два адреса. Според нея честата смяна на адресни регистрации създава затруднения както при планирането на училищната и детската градинска мрежа, така и при определянето на местата за първи клас.

„Докато се вземе решение на законодателно ниво и има промени в Закона за гражданската регистрация, сме направили възможното на общинско ниво“, каза заместник-кметът. Тя обясни, че родителите ще могат да кандидатстват само с един адрес по време на цялото класиране – постоянен или настоящ, без възможност за промяна в хода на процедурата.

По думите ѝ това ще предотврати практиката непосредствено преди началото на учебната година в дадено училище да се появяват деца, придобили предимство чрез нова адресна регистрация. Така, според общината, ще се избегне допълнително увеличаване на паралелките в предпочитаните училища.

Желязкова отбеляза, че около 20 от общо 175 училища в София са най-желани от родителите и именно около тях се концентрират случаите на промяна на адреси. „Не можем да разпъваме капацитета на училищата“, заяви тя и добави, че много от тях вече работят над предела си и на двусменен режим.

Заместник-кметът припомни, че и при други дела решения на Столичната община са били отменяни на първа инстанция, а впоследствие потвърждавани от Върховния административен съд. Тя изрази очакване и в този случай окончателното решение да бъде в полза на общината.

Правилата за приема остават в сила до окончателното решение на съда, което, по думите ѝ, ще бъде след приключването на тазгодишната кампания по прием в първи клас.

Виолета Иванова Редактор
