Адам Сандлър излага жена си с небрежен вид на филмова премиера (СНИМКИ)

Адам Сандлър буквално се излага, според някои фенове. Актьорът раздели интернет потребителите с небрежния си избор на облекло, с който подкрепи съпругата си, Джаки Сандлър, на световната премиера на най-новия филм с нейно участие - "Служебен романс", във вторник, 26 май.

Сандлър, който е известен със своя еклектичен моден стил и често поставя комфорта над модерния стил, избра широк оранжев суитшърт с качулка, който комбинира със яркосини панталони и цветни маратонки, за да присъства на събитието на Netflix в Egyptian Theatre в Холивуд. Той беше с не особено добре оформена брада и бе добавил няколко пръстена като аксесоари.

Снимка: Getty Images

Междувременно Джаки, която има главна роля в продукцията на Netflix, където играе Каролайн редом до колежките си Дженифър Лопес и Брет Голдщайн, беше избрала елегантна черна рокля с деликатно изрязване тип "ключалка" в областта на деколтето. Тя беше комбинирала визията с черен чорапогащник и остри обувки на ток в същия цвят, както и черна малка чанта тип клъч. Що се отнася до грима и прическата ѝ, косата ѝ беше пусната на свободни вълни, а устните ѝ бяха с розов нюанс.

Двамата позираха заедно в контрастните си визии на червения килим и дори си размениха целувка пред камерите, пишат от "People".

Стилът на актьора

Сандлър е известен със своя непринуден подход към облеклото на червения килим, стил, който фенове и медии често наричат "Sandlercore" заради многобройните му появи в широки тениски и баскетболни шорти през годините. Това предизвика и множество реакции онлайн, като някои потребители в Reddit коментираха, че би могъл да се облече малко по-официално, когато подкрепя елегантната си съпруга, за да не се излага, докато други го защитиха, подчертавайки, че всеки има право да носи удобни дрехи.

Въпреки че костюмите не са неговият предпочитан избор, актьорът е показвал, че може да се облича официално. През август той се появи със семейството си — включително дъщерите си Сейди и Съни — на премиерата на филма си "Jay Kelly", облечен в класически черен смокинг с бяла риза и папийонка в театър "Sala Grande".

По-късно той сподели в интервю за Entertainment Tonight, че не се чувства комфортно в костюми, като дори заяви: "Беше ужасно. Не ми харесва това усещане." Той добави, че има само няколко костюма и не ги харесва, като обясни, че не понася нито панталоните, нито саката, нито ризите.