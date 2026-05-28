Гранд от Висшата лига взе безплатно един от диамантите на Ливърпул, шлифовани от Юрген Клоп

Лондонският гранд Тотнъм успя да договори изключително добър трансфер, привличайки безплатно левия бек на Ливърпул Анди Робъртсън. Трансферното гуру Фабрицио Романо съобщава, че "шпорите" са постигнали устна договорка с крайния бранител на мърсисайдци, чийто договор на "Анфийлд" изтече и не бе подновен. Сега Робъртсън е приел да продължи кариерата си в Лондон и да опита да помогне на Тотнъм да възстанови позициите си във Висшата лига.

Тотнъм изпрати изключително труден сезон, в който бе на прага на изпадането, като до последния кръг бе заплашен от това да отиде в Чемпиъншип. В крайна сметка друг лондонски тим - Уест Хям, отпадна във второто ниво на английския футбол, докато Тотнъм оцеля на 17-ото място. Сега целта пред Тотнъм е да се изкачи нагоре в класирането на Висшата лига, а опитът на Робъртсън може да им помогне за изпълнението на тази цел.

Иначе Анди Робъртсън можеше да поеме и в посока Ювентус, като "бианконерите" опитаха да го отмъкнат в последния момент. Тотнъм обаче успя да се пребори за неговия подпис. Шотландецът бе близо до Тотнъм и през януари, но тогава сделката пропадна. Трансферът е бил лично одобрен от Роберто де Дзерби, като се очаква съвсем скоро Робъртсън да се присъедини към "белите".

Анди Робъртсън е един от най-силните играчи на Юрген Клоп от неговата ера в Ливърпул. Той е считан и за един от най-добрите трансфери в последните години в света, тъй като бе привлечен от Хъл Сити за под 10 млн. паунда, но успя да се справи с напрежението и да започне да играе на висота за Ливърпул. Клоп имаше основна роля в шлифоването му, като го превърна в един от най-силните бекове в света.

