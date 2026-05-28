Гранд от Висшата лига взе безплатно един от диамантите на Ливърпул, шлифовани от Юрген Клоп

28 май 2026, 13:15 часа
Снимка: Getty Images/Guliver
Лондонският гранд Тотнъм успя да договори изключително добър трансфер, привличайки безплатно левия бек на Ливърпул Анди Робъртсън. Трансферното гуру Фабрицио Романо съобщава, че "шпорите" са постигнали устна договорка с крайния бранител на мърсисайдци, чийто договор на "Анфийлд" изтече и не бе подновен. Сега Робъртсън е приел да продължи кариерата си в Лондон и да опита да помогне на Тотнъм да възстанови позициите си във Висшата лига.

Тотнъм изпрати изключително труден сезон, в който бе на прага на изпадането, като до последния кръг бе заплашен от това да отиде в Чемпиъншип. В крайна сметка друг лондонски тим - Уест Хям, отпадна във второто ниво на английския футбол, докато Тотнъм оцеля на 17-ото място. Сега целта пред Тотнъм е да се изкачи нагоре в класирането на Висшата лига, а опитът на Робъртсън може да им помогне за изпълнението на тази цел.

Иначе Анди Робъртсън можеше да поеме и в посока Ювентус, като "бианконерите" опитаха да го отмъкнат в последния момент. Тотнъм обаче успя да се пребори за неговия подпис. Шотландецът бе близо до Тотнъм и през януари, но тогава сделката пропадна. Трансферът е бил лично одобрен от Роберто де Дзерби, като се очаква съвсем скоро Робъртсън да се присъедини към "белите".

Анди Робъртсън е един от най-силните играчи на Юрген Клоп от неговата ера в Ливърпул. Той е считан и за един от най-добрите трансфери в последните години в света, тъй като бе привлечен от Хъл Сити за под 10 млн. паунда, но успя да се справи с напрежението и да започне да играе на висота за Ливърпул. Клоп имаше основна роля в шлифоването му, като го превърна в един от най-силните бекове в света.

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов
