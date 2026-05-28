Жега и гръмотевици. Времето утре - 29 май 2026 г.

28 май 2026, 13:23 часа 514 прочитания 0 коментара
На 29 май 2026 г. презнощта облачността над източната половина от страната ще е значителна, купеста и купесто-дъждовна, на места там ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Над останалите райони облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно. Преди обяд облачността над източната половина от страната все още ще е значителна и на отделни места ще превалява. След обяд облачността и там ще се разкъса и ще намалее и ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен северозападен вятър, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Температурите

Максималните температури ще бъдат предимно между 22° и 27°, малко по-ниски в Североизточна България, в София – около 23°. Преди обяд над планините в източната половина от страната облачността ще е значителна и на отделни места там ще превалява, докато в масивите в Западна България ще бъде предимно слънчево. След обяд облачността навсякъде ще се разкъса и ще намалее. Ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра – около 7°.

Над Черноморието

Над Черноморието облачността ще е значителна и на отделни места ще превалява, но още преди обяд от север ще се разкъсва и ще намалява. През останалата част от деня ще преобладава слънчево време. Ще духа до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 20°-23°. Температурата на морската вода е 19°-20°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Евгения Чаушева Редактор
