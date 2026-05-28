Броят на пътувалите българи намалява през 2026 г.

През първото тримесечие на 2026 г. един милион български граждани са осъществили туристически пътувания, показват предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ). В сравнение със същото тримесечие на 2025 г. броят на пътувалите хора на възраст 15 и повече навършени години намалява с 6,7 на сто. Преобладаващата част от тях - 78,4 на сто, са пътували само в страната, 17,9 на сто - само в чужбина, а 3,7 на сто са пътували както в в страната, така и в чужбина.

Цел на пътуванията

Най-много туристически пътувания както в страната (46,2 на сто), така и в чужбина (62,4 на сто), са били с цел „почивка и екскурзия“.

През същия период на миналата година 1,1 млн. българи са реализирали туристически пътувания, а в сравнение със същото тримесечие на 2024 г. общият брой на пътувалите българи е белязал ръст от 1,2 на сто.

През първото тримесечие на 2026 г. в структурата на разходите по видове с най-голям относителен дял както в страната, така и в чужбина, са тези за храна - 40,1 и 31,2 на сто, а средният разход при пътуване с лична цел на един човек е 157,51 евро в страната и 414,01 евро в чужбина.

Разходите за професионално пътуване са средно 160,01 евро в страната и 662,26 евро в чужбина.

