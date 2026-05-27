Лудогорец - Локо Пловдив: Кога и къде да гледаме баража за Европа?

Лудогорец и Локомотив Пловдив ще се изправят един срещу друг в предстоящия бараж за класиране в третия по сила турнир на Стария континент – Лигата на конференциите. Именно това е и последният шанс за „орлите“ и „смърфовете“ да си гарантират участие в евротурнирите през следващата кампания. Затова „зелените“ и „черно-белите“ са готови на всичко, за да намерят място в надпреварата, която освен престиж ще им донесе и сериозни финансови постъпления.

Лудогорец – Локомотив Пловдив: Начален час и ТВ

Лудогорец стигна до баража за Лигата на конференциите, след като изпраща един от най-слабите сезони, откакто играе в елита на България. Разградчани сдадоха титлата в Първа лига на Левски, а също така отстъпиха пред ЦСКА на 1/2-финалите на турнира за Купата на страната. В крайна сметка „орлите“ завършиха на трето място в първенството и си гарантираха баража.

Локомотив Пловдив пък завърши на пето място в Първа лига, което дава право на участие в баража за Лигата на конференциите. „Смърфовете“ имаха шанс да се класират в предварителните кръгове на Лига Европа, но загубиха от ЦСКА във финала на Купата на България и по този начин се простиха с тази своя мечта.

Двубоят между Лудогорец и Локомотив Пловдив е насрочен за петък, 29 май. Срещата започва в 19:30 часа като ще се проведе на стадион „Хювефарма Арена“ в Разград. „Орлите“ спечелиха домакинско предимство, след като финишираха по-напред в крайното класиране на Първа лига от своя съперник.

Мачът между Лудогорец и Локомотив Пловдив ще бъде излъчван пряко по телевизията. Каналът, който ще предава двубоя е Диема спорт.