Добри новини за Левски: още един ненужен напуска “Герена“

През зимата в Левски имаха голям проблем – не можеха да се отърват от ненужните си футболисти. Но през лятото, особено с новото ръководство, на “Герена“ ще се направи стабилна селекция и трябва да се освободят от излишното тегло. Вече стана ясно, че един от ненужните – Рилдо Фильо, си тръгва от състава на Хулио Веласкес. А сега и Карлос Охене ще последва неговата съдба.

Карлос Охене загубя мястото си в Левски

Вече е ясно, че Рилдо Фильо няма да продължи кариерата си в Левски. Неговият пример ще последва още един футболист, който не е сред нужните на “Герена“. Става въпрос за полузащитника Карлос Охене. Той се присъедини към Левски през зимата на 2024 г. от Хебър Пазарджик срещу 14 000 евро. Първият му сезон на “Герена“ не беше лош, като той беше сред постоянните титуляри за “сините“. Но през последната кампания Охене постепенно загуби мястото си в състава на Хулио Веласкес.

От агенцията на Охене съобщиха, че напуска Левски

През настоящия сезон Карлос Охене взе участие в едва 23 срещи, като записа малко над 820 минути. За доста от мачовете на Левски той дори не попадна в групата. Очевидно той се разделя със “сините“, след като от агенцията му съобщиха именно това: “Днес отбелязваме края на един важен етап от пътя на Карлос Охене с Левски София. Горд съм да видя начина, по който Карлос посрещаше всяко предизвикателство през този период с усмивка, увереност и устойчивост – винаги на висота. Сега, повече от всякога, си готов за новите възможности и предизвикателства, които предстоят!“

