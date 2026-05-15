Рязка промяна в курса на еврото, невиждан е от месец

Курсът на еврото спрямо щатския долар се промени рязко и вече е близо до границата от 1,16 към американската валута, нещо невиждано от месец. Европейската валута като цяло е притисната от силната американска валута и е на по-ниски стойности през последните дни. Основен фактор за по-ниските котировки на единната валута е заплахата за европейската икономика от петролната криза в Близкия изток, която влияе негативно на курса на еврото.

Котировките

Единната европейска валута се продава за 1,1637 долара или под нивото от вчера, показват данни на платформи за валутна търговия.

Още: Паунд - евро. Колко струва един британски паунд към едно евро днес, 15 май /валутен калкулатор/

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1702 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото има най-нисък курс спрямо американската валута днес - на 15 май, когато беше на ниво 1,1637 спрямо долара.

Още: Неочакван обрат в курса на еврото към долара

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 17 април - единната европейска валута бе със стойности от 1,1834 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 17 май 2025, когато беше 1,1163 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.