КФН застана зад искането за сезонна "Гражданска отговорност" за мотористите

Комисия за финансов надзор (КФН) подкрепя въвеждането на сезонна застраховка "Гражданска отговорност" за мотористите и е готова да предложи законодателни промени по темата. Това се посочва в официално становище на регулатора във връзка с протестите на мотообщността срещу високите цени на задължителната застраховка.

Вече е сформирана работна група съвместно с омбудсмана, която ще подготви конкретни предложения за промени. КФН очаква и представители на мотообщността да се включат в обсъжданията.

Според регулатора сезонната застраховка би довела до "справедливо обвързване" между периода, в който моторът се използва, и срока на застрахователното покритие.

В същото време от КФН подчертават, че защитата на потребителите не означава единствено по-ниска цена на полицата, а и гарантиране на адекватни обезщетения при пътни инциденти. Според Комисията застрахователните премии трябва да бъдат достатъчни, за да покриват реалния риск и разходите на застрахователите.

Данните на КФН показват сериозен проблем с неплатените разсрочени вноски по "Гражданска отговорност" при мотористите. През 2024 г. начисленият премиен приход е над 11,3 млн. евро, но реално платените премии са под 4,9 млн. евро. По данни на регулатора 82% от мотористите с разсрочено плащане не са внесли две или повече вноски. За сравнение, предявените щети по инциденти по вина на мотористи с валидна застраховка надхвърлят 5,2 млн. евро.

Подобна е била ситуацията и през 2023 г., когато при начислен премиен приход от 9,6 млн. евро реално платените средства са били близо 3 млн. евро, а 83% от разсрочените полици са останали с неплатени вноски.

От КФН съобщават още, че продължава проверката на цените на „Гражданска отговорност“ при всички застрахователи. Въведен е и постоянен ежедневен мониторинг върху цените на полиците, като срокът за предоставяне на информация от дружествата е до 19 май 2026 г. При установени нарушения ще бъдат налагани санкции.

Регулаторът категорично отхвърля искането за мораториум върху цените на застраховката, като посочва, че няма правомощия да определя тарифите на премиите, а подобна мярка би противоречала на българското и европейското законодателство.

От КФН заявяват, че остават отворени за диалог с мотообщността и очакват среща с нейни представители за обсъждане на възможните решения.