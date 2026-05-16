Колко ще ни струва ден на плажа това лято в евро?

Подготовката на плажовете за летния сезон започна. Но колко ще ни струва сянката това лято, за първи път в евро? На повечето места по Южното Черноморие цените остават без промяна, показва проверка на bTV. Повечето цени на плажните принадлежности се запазват заради заложените стойности в концесионните договори.

Минимално увеличение има на плаж „Крайморие“, където цената ще е по 5 евро за чадър толкова за шезлонг.

На Северния плаж в Бургас цената на сянката традиционно остава най-евтината – 0,60 евро за чадър и още толкова за шезлонг.

Най-скъпите плажове са с цена от 23 евро за пълния комплект.

В други държави в Европейския съюз цените са в пъти по-високи. В Северна Гърция цените започват от 20 евро, а в курорт като Миконос - до 150 евро.

В бара на плажа цените също скачат. Например едно фрапе миналата година е струвало 6 лв., тази година ще е между 3,50 и 4 евро. Кафето се е продавало за 3 лв., сега ще е 2 евро. А един коктейл, ако е бил 12 лв., тази година ще е между 6,50 и 7 евро.