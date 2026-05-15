Неочакван обрат с цената на златото

Цената на златото се понижи с над 2,5 процента днес, след като ръстът на доходността по американските държавни облигации и поскъпването на щатския долар намалиха привлекателността на благородния метал, докато опасенията от ускоряване на инфлацията продължават да натежават върху пазарите, предаде Ройтерс. Данните за инфлацията в САЩ, публикувани тази седмица, показаха засилване на ценовия натиск както при потребителите, така и при бизнеса.

Цената на златото се понижи с 2,55 процента до 4565,80 долара за тройунция този следобед българско време, сочат данни на борсата за метали Comex. Това е най-ниското ниво от 5 май. За седмицата металът е на път да отчете спад в цената си от 3,6 процента.

Фючърсите на златото в САЩ с доставка през юни поевтиняха с 2,9 процента до 4550,80 долара за унция.

Доходността по 10-годишните американски държавни облигации се повиши до близо едногодишен връх, което увеличава алтернативните разходи за притежаване на злато, което не носи доходност. В същото време доларът поскъпна, правейки златото по-скъпо за купувачите извън САЩ.

"Облигациите и доларът поскъпват заради засилените опасения за инфлацията, произтичащи отчасти от конфликтите в Персийския залив и подкрепени от данните за индекса на производствените и потребителските цени в САЩ през април“, заяви анализаторът на StoneX Рона О'Конъл.

Цената на петрола сорт Брент нарасна с 7,8 процента през седмицата и остава над 109 долара за барел на фона на продължаващото затваряне на Ормузкия проток.

По-високите цени на енергията засилват инфлационния натиск, тъй като производителите прехвърлят по-високите разходи към крайните цени. Това увеличава вероятността централните банки да поддържат високи лихвени проценти за по-дълъг период, което ограничава интереса към златото.