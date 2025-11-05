Войната в Украйна:

"Раздават хеликоптерни пари за хапка-пийка на държавните служители": Критиките към бюджета стават все по-крайни

"Ако слушаш тези хора, има три страшни злодеи в българската история – хан Аспарух, че е направил България тук, а не по на запад, Иван Костов, че е приватизирал активите на комунистическата държава, и Асен Василев, че е вдигнал пенсиите и заплатите. Това не е сериозно". Това заяви по NOVA NEWS банкерът и финансист Левон Хампарцумян.

По думите му политиците се крият зад оправдания, вместо да представят ясно целите на бюджета. "Един бюджет винаги се прави с някаква цел. Аз не намирам отговор на въпроса каква е тя", посочи банкерът. Той предупреди, че план-сметката изглежда "нелогична и предвестник на трудности в икономиката". Според него зад непоследователните мерки може да стоят други мотиви.

Изпълнителният директор на Българската предприемаческа асоциация Добромир Иванов също бе категоричен, че финансовата рамка за 2025 г. е нелогична, лишена от ясна цел и носи риск от дългосрочни щети за икономиката.

Иванов беше категоричен, че проектобюджетът цели да удовлетвори политически интереси, а не икономическа логика. „Видимо целта е за пореден път просто да се пускат „хеликоптерни пари”, които се взимат от работещите и се раздават на тези, на които партията разчита, че може да купи гласовете им“, твърди той. По думите му подобна политика подкопава доверието в държавата и демотивира частния сектор. „За бизнеса това е огромен стрес. Ние, за да станем по-богата държава, трябва да подобряваме условията за тези, които изкарват парите – инвеститорите и хората, които работят, а не да им се взимат средствата, за да се разпределят към потребители“, категоричен е изпълнителният директор на Българската предприемаческа асоциация. Той подчерта, че увеличаването на осигурителния таван и на данъка върху дивидентите пряко ще натовари работещите семейства. „Едно младо семейство, което се осигурява на максималния праг, губи годишно около 3200 лева - пари, които биха отишли за памперси, храна, лекарства. Вместо това държавата ги взима и ги разпределя“, даде пример той.

Като в "псевдокомунистическа автокрация"

И двамата експерти бяха единодушни, че чрез подобни политики държавата ограничава стимулите на работодателите и наказва успешните. Хампарцумян сравни ситуацията с „псевдокомунистическа автокрация“, при която „държавата взима оборотните пари на фирмите и ги разпределя според политическа целесъобразност“. „Ние в момента се опитваме да се равняваме по най-непродуктивните и най-слабо образованите, които карат всички останали да им плащат сметките. Това дългосрочно няма как да стане”, смята експертът. Банкерът цитира и данни, според които 9 милиарда лева български капитал вече са напуснали страната.

В заключение Добромир Иванов посочи, че „най-големият проблем е липсата на каквато и да е цел и визия за развитие“. Според него обаче има реални реформи, които могат да подобрят състоянието на бюджета. „Може да се направи реформа в мултифондовете, за да влязат парите от пенсионните фондове в реалната икономика. Може да се приеме закон за публично-частното партньорство, да се приватизират през борсата публични предприятия и бизнесът е готов да помогне и с преквалификация на хора от администрацията“, предложи той.

Хапка-пийка за сметка на хазната

"Бюджетът е най-политическият закон – през него трябва да прозира визията на управлението за следващата година. Сега се дават пари за хапка-пийка на държавните служители - в момента най-скъпите СПА курорти са пълни със държавни служители", каза политологът Теодор Славев. По думите му настоящият проект е "кърпено" решение, което се опитва да удовлетвори противоречиви интереси между бизнеса и синдикатите, но без ясна философия. "Опитали са се вътре да спогодят различни конфликтни интереси – от една страна бизнеса, от друга синдикатите и работниците. Получило се е изливане на средства, взети от икономиката, за да се дадат на администрация, която трябва да върне електорална любов", заяви той.

Славев остро критикува липсата на реформи в системите, където се предвиждат нови увеличения на заплати. "Каква е логиката да вдигаме с 15% заплатите на полицаите, след като миналата година им увеличихме с 50? Съдебната власт е презадоволена, а няма никаква реформа. Доклади за върховенството на закона ни поставят между Уганда и Кения, а ние там наливаме още пари", коментира той.

Ивелин Стоянов
