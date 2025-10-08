Рязка промяна в курса на еврото към долара, невиждан е от месеци

Курсът на еврото рязко губи позиции спрямо долара в средата на седмицата, като отново е близо до нивото от 1,16 към американската валута, нещо невиждано от около два месеца, от началото на август. През септември еврото беше достигнало високи нива към долара, невиждани от повече от четири години, но след това постепенно започна малко по малко да отстъпва от позициите си.

Котировките

В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се продаваше за 1,1617 долара или под курса от вчера.

ЕЦБ определи вчера референтен курс на еврото от 1,1666 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 8 октомври, когато беше на ниво 1,1617 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 17 септември - единната европейска валута е със стойности от 1,1879 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 3 февруари, когато слезе до 1,0125 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 17 септември - единната европейска валута има пикови стойности от 1,1879 спрямо щатския долар.