Лидерът във Втора лига с нова "шампионска" победа, драма и изненади в дербитата (Резултати)

Дунав Русе постигна нова драматична победа, която може да попадне в списъка на т.нар. "шампионски". "Драконите" надвиха последния в класирането Беласица с 2:1 като гост с гол в последната минута в двубой от 22-рия кръг на Втора лига. Тимът на Георги Чиликов събра 57 точки на върха - 11 пред втория Фратрия, който е с мач по-малко. Междувременно Етър Велико Търново надделя с 2:1 над Локомотов Горна Оряховица в трилър пред 3000 души. Севлиево пък изненадващо удари Янтра Габрово в местен сблъсък.

Дунав оцеля в 89-ата минута

В Петрич „драконите“ излязоха напред в резултата в 19-ата минута след отлична контраатака, завършена от Кристиян Бойчев. Малко преди изтичането на час игра Антон Карачанаков успя да изравни при бързо нападение на петричани. В 89-ата минута Билал Ел Бакали засече с глава центриране отляво и прати топката в мрежата на Бела за втори път. След този резултат „комитите“ остават последни с едва 12 точки – на 9 от спасителната зона.

ОЩЕ: Емблематичен български тим призовава за подкрепа на 77-годишен бивш футболист, който се грижи сам за четирима внуци

Страхотно дерби между Етър и Локо ГО

Пред около 3000 зрители на стадион "Ивайло" Етър и Локо ГО изиграха двубой с много заряд и в здрава битка, като си размениха по едно полувреме. Горнооряховци изненадаха домакините преди почивката. Те печелеха борбата за първа топка и дори имаха териториален превес, а и не допускаха пробиви по фланговете. Гостите поведоха в добавеното време, когато далечен остър удар на Теодор Райков изненада вратаря Виденов – 0:1.

„Болярите“ обаче бързо върнаха гола след почивката. В 50-ата минута Николов центрира от корнер и капитанът Георги Александров с глава завъртя топката в мрежата – 1:1. В 88-ата минута Стефан Трайков центрира отдясно към Ивайло Марков, който вкара за 2:1, а трибуните изригнаха.

Севлиево пък направи важна крачка към оставане във Втора лига, след като спечели местното дерби с Янтра (Габрово) с 1:0. Петко Ганев се разписа, а габровци изпуснаха шанса да се изравнят с втория Фратрия.

Резултати от 24-тия кръг на Втора лига:

ФК Севлиево - Янтра 2019 (Габрово) 1:0

Спортист (Своге) - Миньор (Перник) 0:4

Беласица (Петрич) - Дунав (Русе) 1:2

Етър (В. Търново) - Локомотив (Г. Оряховица) 2:1

Хебър (Пазарджик) - Спартак (Плевен) 0:3

ОЩЕ: Бъдещата му жена го спаси от "Саддам Хюсеин", той подписа с Левски, но стана легенда на ЦСКА