Хьогмо призна слабия старт на Лудогорец, но засипа с похвали футболистите си

Старши треньорът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо даде своето мнение след разгрома на "орлите" над ЦСКА в дербито от 26-ия кръг на Първа лига. Специалистът отбеляза трудното начало за "орлите", но продължи със суперлативи за Ивайло Чочев, Филип Калоч и Руан Круз. Именно появилият сe от скамейката бразилец притесни специалиста, тъй като напусна принудително терена. Норвежецът акцентира върху времето на "зелените" за тренировки.

Хьогмо: Това е много хубав ден за Лудогорец

"Това е много хубав ден за Лудогорец. 3:0 за мъжкия ни тим и 3:0 за дамите ни, които победиха също днес. Така че страхотен ден за феновете ни. Имахме леки проблеми в първите 7-8 минути, когато не намирахме начина, по който да пресираме. Бяхме малко по-високо на терена, така че беше важно да преминем през тези ситуации. След това отбелязахме два гола", каза Хьогмо след успеха на Лудогорец над ЦСКА.

"След почивката контролирахме мача, те нямаха много ситуации. Страхотна работа от Руан за дузпата. Малко повече ефективност и острота имаме нужда да показваме. Особено през второто полувреме, когато можехме да осъществим преход. Много добро поведение от играчите", добави той.

"Той ни дава характер, отношение. Винаги дава най-доброто от себе си. Чочев е страхотен пример за играч, който може да изгради култура на поведение, която да следват останалите. В защита върши страхотна работа. Изключително добър двубой за Чочев", отбеляза специалистът.

"Аз казах и на играчите, че ще срещнем ЦСКА още вероятно четири пъти. Те са много добър отбор с добри играчи и треньор. За нас най-важното е да се фокусираме върху мача със Спартак Варна. След това да починем, някои ще се присъединят към националните отбори, а с други ще продължим да работим", каза още треньорът на Лудогорец.

"Филип Калоч влезе в средата на терена и виждаме как той се подобрява дори в хода на мача, когато Нареси отсъства. Така че може да извлечем още позитиви от победата. Нека да кажем, че акцентът не е толкова върху Квадво Дуа, а върху Руан Круз. Да видим какво е неговото състояние и тогава ще можем да коментираме", разкри норвежецът.

"Трябва да имаме време да тренираме. Тези няколко седмици имахме възможност да работим по-интензивно, защото не играхме през три дни. Ще можем да работим върху неща, които да подобрим. Сега има само четири дни до следващия мач, след което ще имаме повече време да работим по-продължително с момчетата. Това отношение, което видях днес - за него трябва да говорим. В мач като днешния винаги има периоди, в които си по-добър или по колеблив, но да спечелиш тези дуели в правилните моменти е нещото, което трябва да продължим да правим", категоричен е Пер-Матиас Хьогмо.

