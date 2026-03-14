Христо Янев: До 30-ата минута ЦСКА владееше инициативата. Подходихме наивно в някои ситуации

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев даде своето мнение след загубата на "армейците" от Лудогорец в дербито от 26-ия кръг на Първа лига. Специалистът акцентира върху доброто начало на "червените", които по негови думи до 30-ата минута са владеели инициативата. Той обаче отбеляза и наивните грешки в някои ситуации на възпитаниците си. Според Янев сега столичният гранд трябва да извади поуки за следващите срещи.

Янев: Лудогорец се възползва от възможностите, които им дадохме

„Както казахте, мачът можеше да започне по различен начин. Стартирахме добре, създадохме добри ситуации. До 30-ата минута владеехме инициативата, трябва да си извадим уроци и поуки, и да не повтаряме грешките. Няма как да не си вкараш ситуациите срещу отбор като Лудогорец“, заяви Янев след загубата на ЦСКА от Лудогорец.

„Лудогорец се възползва от възможностите, които им дадохме, много опитен отбор. Възползваха се от нашите слабости, подходихме много наивно. Това е нещо, което трябва да променим. Предстоят ни много мачове с тях, можем да се поздравим с успех, вярваме и работим само с тази цел“, допълни той.

„Когато се изправят два добри отбора, е нормално единият да се възползва от неточностите на другия. Днес беше Лудогорец, поздравявам ги. Трябва да бъдем честни – не стояхме лошо на терена. Головите възможности ни дават оптимизъм за това, което предстои. Трябва ни повече вяра и увереност в себе си. Трябва да опитаме да реализираме ситуациите по по-добър начин“, смята специалистът.

„Разбира се, че сме разочаровани. Ако искаме да върви мнапред, трябва да сме достатъчно смели, за да признаем грешките си. Имаме достатъчно време да анализираме онова, което не можахме да направим. Трябва да подходим по коренно различен начин в мачовете, за да извлечем повече“, коментира Янев мелето, което предизвикаха Дерой Дуарте и Алехандро Пиедраита.

„В добро състояние е, разполагам с много добра група. Всички са в отлично настроение и добра форма. Ще има загуби, ще има мачове, в които не задоволяваме стандартите ни. Трябва да се изправим и да вървим по пътя, който имаме. Трябва да работим на база онова, което днес допуснахме като поражение. Трябва да разберем, че сме същият отбор, който постига добри резултати и победи през годината. Стъпка по стъпка да вървим напред“, завърши треньорът на ЦСКА.

