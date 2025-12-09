Спорт:

09 декември 2025
Руските пенсионери у нас останаха без пари: Москва не плаща от година

От началото на 2025 г. до настоящия момент в Националния осигурителен институт (НОИ) не са постъпвали платежни ведомости и финансови средства от Фонда за пенсионно и социално осигуряване на Руската федерация за изплащане на пенсиите на руските граждани, живеещи в Република България, информират от ведомството. От НОИ уточняват, че последната дата, на която такива са постъпили от руската страна, е 9 декември 2024 г., като сумите по тях са изплатени три дни по-късно.

Пенсиите се изплащат от руската страна

От НОИ припомнят, че съгласно действащото Споразумение за прилагане на Договора между Република България и Руската федерация за социална сигурност от 27 февруари 2009 г., пенсиите на лицата с местоживеене в България се изплащат от руската страна чрез превеждането им към НОИ на всяко тримесечие, въз основа на предоставени платежни ведомости. След получаването на ведомостите и средствата към тях, институтът извършва изплащането на пенсиите по банковите сметки на лицата, обясняват от НОИ.

Националният осигурителен институт изпълнява разпоредбите на споразумението към Договора между Република България и Руската федерация при постъпване на платежни ведомости с правоимащи лица и суми към тях, уточняват от НОИ.

