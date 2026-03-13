Трагедия: 20-годишен фен на ПАОК бе убит по време на нападение в Солун

20-годишен фен на ПАОК, за който играе и капитанът на българския национален отбор Кирил Десподов, беше убит в Солун, при нападение, съобщават гръцки медии. Инцидентът е станал в четвъртък вечерта в квартал Каламария.
Властите подозират, че е дело на фен на Арис
I really didn't expect for this to happen again and so soon.— The Red Sea Podcast (@RedSeaPodcast) March 13, 2026
Last night, after another inhumane attack, a young #paokfc fan lost his life.
Condolences to his family and the wider paok family.
I don't even know what to say anymore.#OlympiacosFC #SLGR pic.twitter.com/LVGY8xRVhV
По първоначална информация сигналът до службите е подаден около 22:00 часа. Младият мъж е бил открит на улица „Аргонавти“, лежащ на пътното платно с тежки прободни рани в областта на гърдите. На мястото незабавно са изпратени екипи на полицията (ЕЛ.АС.) и екипи на бърза помощ (ЕКАВ).
Спасителите от ЕКАВ са се борили за живота на пострадалия в продължение на около 40–50 минути на мястото на нападението. След това той е транспортиран в критично състояние до бонлица AHEPA, където лекарите са продължили опитите да го стабилизират. Въпреки усилията на медицинския екип младежът е починал малко след 00:30 часа.
Кадри, излъчени от гръцката обществена телевизия, показват как жертвата бяга заедно с други лица непосредствено преди да се строполи на земята.
Според информация в местните медии предполагаемият извършител вече е идентифициран и се очаква да бъде задържан. Разследващите работят по версията за сблъсък между фенове, като се предполага, че нападателят може да е привърженик на градския съперник Aрис.
В последните години в Солун нееднократно се стига до сериозни инциденти между агитките на двата клуба, които поддържат едно от най-острите футболни съперничества в Гърция.
