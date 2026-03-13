Люис Хамилтън каза къде Ферари може да се конкурира с Мерцедес, но и къде няма шанс

Пилотът на Ферари във Формула 1 Люис Хамилтън говори след квалификацията днес, 13 март, за спринта в Китай утре, 14 март. Той заяви, че Ферари разполага с много силна кола, която позволява на него и съотборника му Шарл Леклер да се конкурират с бившия отбор на Хамилтън – Мерцедес. Великобританецът каза, че новата кола позволява на Ферари да се бори с Мерцедес в завоите, но няма шанс за конкуренция на правите.

Люис Хамилтън: „Като цяло усещането е страхотно“

Ето какво каза Люис Хамилтън: „Много съм доволен от сесията. Инженерите ми свършиха фантастична работа, за да подготвят колата ми, защото тренировката беше сложна след завъртането ми. Като цяло усещането е страхотно. Просто ние губим на правите, при това много време. Имаме много работа за вършене. Трябва да натиснем здраво в Маранело, за да подобрим двигателя. Мисля, че това е нещо, което ние осъзнавахме още миналата година, че Мерцедес са започнали по-рано от нас, както беше и през 2014 година.

„Не знам защо се върнахме към него“

Така че те са свършили фантастична работа и ние трябва да натиснем, за да ги настигнем. Колата се усеща добре и мисля, че ние можем да се борим с тях в завоите, но нямаме нужната мощност на правите. Не знам защо се върнахме към него. Бързахме, за да го имаме тук, а то трябваше да се появи чак в четвъртото или петото състезание, нещо такова. Така че те свършиха страхотна работа, за да подготвят крилото за тук и ние имахме само две бройки. Може би малко прибързахме, затова го свалихме. Колата пак си беше добра и ние ще продължим да работим по него, за да го използваме, когато е готово“.

