Станка Златева и ЦСКА заровиха томахавките – борците на „армейците“ ще участват на турнира „Дан Колов – Никола Петров“?

„Не знам какво да отговоря. Мога само да кажа, че ще се видим на „Дан Колов-Никола Петров“. Заповядайте там“, обяви олимпийският шампион Семен Новиков след срещата с президента на Българската федерация по борба Станка Златева.

Следващата седмица ще има повече яснота

Новиков, двукратният европейски първенец Кирил Милов, както и останалите национални състезатели от ЦСКА бяха поканени на разговор от ръководството на централата два дни след протеста пред Министерството на спорта. Този разговор се състоя по-рано днес и продължи около час и половина.

„Нямам идея. Целият Управителен съвет е вътре. Нека да мине срещата и ще ви кажем. Може би трябваше да давате директно, да снимате цялата среща и хората да видят за какво става въпрос. И тогава те да си дадат сметка за какво иде реч“, коментира пред БНТ самата Златева.

Единствен Кирил Милов беше по-конкретен: „Мисля, че има светлина. В понеделник чакаме да бъдат представени договори и такива неща. И вече ще видим какво ще се случи“, добави Кирил Милов.

