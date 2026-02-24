Бивш вицепремиер на Северна Македония е зад решетките: Разпитът му продължи шест часа (ВИДЕО)

Бившият вицепремиер на Северна Македония Артан Груби беше арестуван днес на граничния пункт Блака след повече от година бягство, съобщи албанската телевизия Top Channel. Арестът му беше потвърден от Министерството на вътрешните работи на Северна Македония. Първи кадри от предаването на поста на бившия номер две в правителството публикуваха няколко македонски портала.

Груби се вижда там, докато е спрян и ескортиран от полицейски служители. Очакват се допълнителни подробности относно по-нататъшните процедурни стъпки, включително дали Груби ще бъде задържан или подлежи на други правни действия.

Според македонската медия skopje1mk разпитът на Груби е продължил 6 часа.

Защо го издирваха?

Припомняме, че през декември 2024 г. Министерството на вътрешните работи на Северна Македония издаде международни заповеди за арест на бившия вицепремиер Артан Груби и директора на Държавната лотария Перпарим Байрами, които са обвинени в присвояване на около 8 милиона евро от Държавната лотария, предаде тогава БГНЕС. Решението на МВР е взето по искане на Прокуратурата за 30-дневен арест на двамата, които обаче бяха извън страната.

Прокурорите подозират, че Груби и Байрами са присвоили около 8 милиона евро чрез закупуване на оборудване за електронни лотарийни терминали (VLT). Това разследване е един от най-важните случаи на корупция в Северна Македония и провокира множество протести и критики към политиката и държавната администрация. Бягството на Груби повече от година след обявяването му за издирване се превърна в едно от най-коментираните събития в страната. Този случай привлече вниманието на медиите и обществеността, тъй като включва бивши висши държавни служители и подозрения за злоупотреба със служебно положение и държавни пари, допълва още албанската телевизия.