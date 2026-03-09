След референдум Швейцария ще впише кеша в конституцията си

Правото за използване на пари в брой - банкноти и монети, ще бъде записано в конституцията на Швейцария, след като населението подкрепи на референдум мярка, предназначена да защити парите в кеш, предаде Politico.

Официалните резултати сочат, че 73,4% от избирателите са подкрепили законовата поправка, която правителството предложи като алтернатива на подобна инициатива на група, наречена "Швейцарско движение за свобода".

Твърдо зад кеша

"Швейцарското движение за свобода" предизвика националния референдум, след като инициативата му за защита на кеша събра над 100 000 подписа.

Членът на Швейцарския федерален съвет Карин Келер-Сутер обяви резултатите на пресконференция в неделя вечерта.

Гласуването означава, че Швейцария ще се присъедини към страни като Унгария, Словакия и Словения, които вече са записали правото на изпалзване на пари в брой в конституциите си. Австрийските политици също обсъждат дали да последват примера, тъй като платежните навици на хората стават все по-дигитализирани - особено след пандемията.

Страх от контрол

Тенденцията за все по-широко разпространени дигитални плащания провокира конспиративни теории, че правителствата имат план да контролират населението, изтегляйки изцяло парите в брой. Плановете на Европейската централна банка да издаде дигитално еврото също засилиха тези страхове, и това накара изпълнителния орган на ЕС да предложи законопроект, който ще затвърди позицията на физическите пари в брой във всички държави-членки.

Швейцария също регистрира спад в плащанията в брой през последното десетилетие. През 2017 г. над 70% от плащанията на каса са били в брой. През 2024 г. този вид разплащания вече са били само 30% от транзакциите в търговските обекти, сочат данни на Швейцарската национална банка.

Днес средностатистическият швейцарец има почти 10 700 долара вкъщи – най-големият брой от всички икономики, за които Банката за международни разплащания събира данни.