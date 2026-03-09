Пореден скандал: Джъстин Бийбър замери папараци с бутилка (ВИДЕО)

Джъстин Бийбър отново се сблъска с папараци - този път певецът е хвърлил полупразна бутилка вода към фотографи след вечеря в известния ресторант Суши Парк в Уест Холивуд с жена си Хейли. Инцидентът е заснет на видео, публикувано от TMZ. Хейли, облечена в кремаво потниче и кожена пола, не реагира.

Това не е първата конфронтация на 32-годишния певец с папараци. Миналия юни той се е впуснал в разгорещен скандал с фотографи пред Соухо Хаус Малибу, скандирайки "Аз съм истински мъж с истинско семейство" и "Изисквам уважение". По-рано в петък двамата с Хейли са излезли на обяд в Бевърли Хилс, показвайки нежност - певецът е прегърнал жена си за кръста по улицата.

Justin Bieber Throws Water Bottle at Paparazzi After Dinner With Hailey Bieber https://t.co/sRyZZXyz7q pic.twitter.com/qQcTfscXw8 — TMZ (@TMZ) March 8, 2026

Миналата седмица Хейли разкри, че бременността с едногодишния им син Джак Блус е била изненада, споделяйки в подкаст, че е забременяла въпреки медицинска препоръка за операция преди планиране на семейство.

Проблемите с психичното здраве

Припомняме, че миналата година, малко след като поп звездата открито говори за проблемите си с психичното здраве, отново привлече медийното внимание към себе си заради неочакван гневен изблик към папараци, които се опитват да го снимат, докато е в кафене. Агресивното му поведение и странния външен вид се превърнаха в повод за много коментари онлайн, а феновете му започнаха да се притесняват сериозно за здравето му.

Въпреки проблемите и поредицата от скандали, миналото лято изпълнителят на "Baby" изненада почитателите си с издаването на седмия си студиен албум, озаглавен "Swag". Тази година той се завърна и на сцената на наградите "Грами" след четиригодишно отсъствие.