Пореден скандал: Джъстин Бийбър замери папараци с бутилка (ВИДЕО)

09 март 2026, 10:17 часа 0 коментара
Джъстин Бийбър отново се сблъска с папараци - този път певецът е хвърлил полупразна бутилка вода към фотографи след вечеря в известния ресторант Суши Парк в Уест Холивуд с жена си Хейли. Инцидентът е заснет на видео, публикувано от TMZ. Хейли, облечена в кремаво потниче и кожена пола, не реагира.

Това не е първата конфронтация на 32-годишния певец с папараци. Миналия юни той се е впуснал в разгорещен скандал с фотографи пред Соухо Хаус Малибу, скандирайки "Аз съм истински мъж с истинско семейство" и "Изисквам уважение". По-рано в петък двамата с Хейли са излезли на обяд в Бевърли Хилс, показвайки нежност - певецът е прегърнал жена си за кръста по улицата.

Миналата седмица Хейли разкри, че бременността с едногодишния им син Джак Блус е била изненада, споделяйки в подкаст, че е забременяла въпреки медицинска препоръка за операция преди планиране на семейство.

Проблемите с психичното здраве 

Припомняме, че миналата година, малко след като поп звездата открито говори за проблемите си с психичното здраве, отново привлече медийното внимание към себе си заради неочакван гневен изблик към папараци, които се опитват да го снимат, докато е в кафене. Агресивното му поведение и странния външен вид се превърнаха в повод за много коментари онлайн, а феновете му започнаха да се притесняват сериозно за здравето му. 

Въпреки проблемите и поредицата от скандали, миналото лято изпълнителят на "Baby" изненада почитателите си с издаването на седмия си студиен албум, озаглавен "Swag". Тази година той се завърна и на сцената на наградите "Грами" след четиригодишно отсъствие.

Ева Петрова
