Локомотив София не е изненадал ЦСКА, Янев похвали "армейците"

Старши треньорът на ЦСКА - Христо Янев, даде своето мнение след успеха с 2:0 на "армейците" над Локомотив София в двубой от 25-ия кръг на Първа лига. Специалистът е категоричен, че "железничарите" не са предложили нищо изненадващо за него. Според наставника столичният гранд разполага с футболисти, които могат да правят разликата. Янев коментира и съревнованието между Йоанис Питас и Леандро Годой.

"Настроението в отбора. Знаехме много добре какво ще ни предложи Локомотив. Имахме време да се подготвим за мача. Искам да поздравя футболистите за поведението им днес, за огромното желание. Успяхме да вкараме два гола и пропуснахме да вкараме още доста. Имаме играчи, които могат да правят разликата. Важното е, че трябва да разберем, че не трябва да бъдем прекалено взискателни към тях. Всеки един от тях знам, че може много просто трябва да имаме доверие към тях", започна Янев след победата на ЦСКА над Локо София.

"Те са такива в нашия. Използваме ги точно заради техните лидерски качества. Всеки един от тях играе. Играем в гъст цикъл от мачове. И двамата са много добри нападатели", каза той за Йоанис Питас и Леандро Годой.

"Работим много във всяка една насока. Подготвяме се доколкото можем. Когато се получава, е наслада за окото. Нивото на Първа лига е високо и треньорите, които работят тук са добри. Не всеки път можем да побеждаваме и да показваме красива игра", добави специалистът.

"Това е въпрос, на който може да отговорим след края на мача в неделя. Те разполагат с много добър отбор и опитен треньор. За нас ще бъде удоволствие да отидем и да покажем докъде сме стигнали ние", завърши теньорът на ЦСКА относно следващия мач на столичани, който е срещу Лудогорец в Разград.