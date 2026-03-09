Украйна изпрати дронове-прехващачи, за да защити американските бази в Близкия изток

Украйна е изпратила дронове-прехващачи и екип от експерти по дронове, за да защити американските военни бази в Йордания. Това каза украинският президент Володимир Зеленски в интервю за The New York Times. "Никой не знае повече от Украйна за това как се противодейства срещу дронове с голям обсег, които атакуват в някакво направление, както тези, които сега пристигат масово от Иран. Миналата седмица един такъв дрон уби шестима американски военнослужещи в команден център в Кувейт", се казва в материала.

САЩ са поискали помощ в четвъртък и украинският екип е заминал още на следващия ден, заяви Зеленски. "Реагирахме веднага. Казах: "Да, разбира се, ще изпратим нашите специалисти", каза президентът.

Белият дом не е отговорил на въпрос на медията дали Съединените щати са поискали помощ от Украйна.

NYT посочва, че Украйна се надява да спечели точки с помощта си в мирните преговори с Русия, в които САЩ са посредник.

Това очевидно не пречи на американския президент Доналд Тръмп за пореден път да държи отговорен Зеленски, а не руския диктатор Владимир Путин, че преговорите буксуват.

