Малена вече диша без подаване на кислород. Контактна е, дори се смяхме заедно. Тя е много здрав характер и въпреки тежките травми, които е получила, защото тя е смазана от горе до долу, доста кости са счупени и болката е огромна, тя намира сили да се смее и да се държи мъжки. Очарована е от подкрепата, която получава. Радва се като гледа видеа - особено на малки деца, които са ѝ помогнали. Това заяви за bTV Анатолий Замфиров, бащата на звездата ни в сноуборда Малена, която бе пометена от скиор на писта в Чехия.

Тя в момента е в една от най-реномираните специализирани клиники в Грац (Австрия).

Анестезиолозите ще решат дали участничката на олимпиадата в Кортина ще е в състояние да претърпи две операции за ден.

"Баща ми ще остане с нея сигурно за месец. Аз летя за България, за да мога да гледам малките, защото ние сме голямо семейство и ще трябва да играя ролята на татко в следващия месец. Ние сме с нея по този път, обичаме я безкрайно много и ще направим всичко, което зависи от нас, за да се върне максимално бързо на пистата и отново да е с нас", сподели братът Тервел Замфиров, олимпийски медалист от наскоро завършилите игри в Италия.

ОЩЕ: Обрат: Блъсналият Малена Замфирова не бил пиян, българката остава в тежко състояние |