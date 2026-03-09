Правителството на Гюров:

Пълен списък на филмите в Международния конкурс на София Филм Фест

09 март 2026, 10:01 часа 97 прочитания 0 коментара
Пълен списък на филмите в Международния конкурс на София Филм Фест

Международният конкурс за първи и втори филми на София Филм Фест се провежда за 24-та година, а неговото жури ще има ангажимента да връчи Голямата награда "София – Град на киното". Журито на Международния конкурс включва Дьорд Палфи (Унгария, режисьор, председател на журито), Яна Титова (България, актриса и режисьор), Матео Зопис (Италия, режисьор), Жанна Озирна (Украйна, режисьор), Павел Г. Веснаков (България, режисьор).

Още: Разходката през историята на София Филм Фест продължава с нова изложба

Ето кои са филмите, обявени до момента (подредени в азбучен ред на българските им заглавия): 

  • "Дъщерята на кондора" ("The Condor Daughter") – Боливия-Перу-Уругвай, режисьор Алваро Олмос Торико;
  • "Жени извън употреба" ("Women Out of Order") – България, режисьор Александър Косев;
  • "Живот в един удар" ("Life in a Beat") – Гърция-Кипър-България-Северна Македония-Черна гора-Франция, режисьор Америса Баста;
  • "Кино "Джазира" ("Cinema Jazireh") – Турция-Иран-България-Румъния, режисьор Гьозде Курал;
  • "Лъст" ("Lust") – България-Дания-Швеция, режисьор Ралица Петрова;
  • "Нина Роза" ("Nina Roza") – Канада-Италия-България-Белгия, режисьор Женвиев Дулуд Дьо Сел;
  • "Процесът на Хайн" ("Trial of Hein") – Германия, режисьор Кай Щенике;
  • "Сигурно място" ("A Safe Place") – Румъния, режисьор Чечилия Стефанеску.

Международният конкурс включва още следните заглавия:

  • "Диригентът" ("Broken Voices") – Чехия-Словакия, режисьор Ондржей Провазник;
  • "Дръж се за мен" ("Hold Onto Me") – Кипър-Дания-Гърция, режисьор Мирсини Аристиду;
  • "Сметището на безименните" ("Dump of Untitled Pieces") – Турция, режисьор Мелик Кюрю;
  • "Сянката на номадите" ("Nomad Shadow") – САЩ-Испания-Франция, режисьор Ейми Иманиши.

За "Дръж се за мен" ("Hold Onto Me") се заговори след световната му премиера на фестивала в Сънданс, където дебютната творба на Мирсини Аристиду спечели Наградата на публиката в световния конкурс за игрално кино. Историята е за едно решително 11-годишно момиче, което се опитва да възстанови връзката с баща си, който по стечение на обстоятелствата се е завърнал в града. В ролята на младата героиня влиза българката Мария Петрова, която заедно със сценаристката и режисьорка Аристиду ще представи лично филма пред публиката на София Филм Фест.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Кадър от филма "Дръж се за мен", източник: София Филм Фест

Ето какво пише за копродукцията между Кипър, Дания и Гърция филмовият фестивал в Сънданс: "Придавайки необичайна сложност на младата си героиня, "Дръж се за мен" изследва чрез миниатюрни моменти, пресъздадени с изящни нюанси, как се проявява наследството на бащиното отсъствие." Преди дни авторитетната международна агенция United Talents Agency сключи договор с Аристиду – изключително признание за качествата на младата режисьорка.

Още: 30-ият София Филм Фест представя изключително силна селекция от филми в Документалния конкурс

Мелик Кюрю учи кино в Съединените щати и подготвя дълго време дебютния си пълнометражен филм. Още от самото начало знае, че иска да разкаже история, в която главни герои да бъдат млади хора, и че има желание да направи забавен филм. Както самият той споделя в едно интервю, притеснява го пропастта между обикновеното ежедневие на хората и реалността, която най-често е представяна на големия екран в Турция. Удовлетворен е от работата си по "Сметището на безименните" ("Dump of Untitled Pieces"), тъй като самото му създаване го е забавлявало, а целта му е била да направи филм, който той като зрител да има желание да види.

Кадър от филма "Сметището на безименните", източник: София Филм Фест

Сюжетът проследява едно момиче, което снима добре, и нейния съквартирант – за да не се окажат на улицата, тя решава да продаде част от снимките си, но междувременно попадат в ситуации и усложнения, които никой не е предполагал, че ще се появят. Пълнометражният дебют на Кюрю се включва в Международния конкурс на 30-ия София Филм Фест с премиера за балканския регион.

Кадър от филма "Диригентът", източник: София Филм Фест

Историята на "Диригентът", вторият пълнометражен игрален филм на сценариста и режисьор Ондржей Провазник, е създадена по истински събития от началото на 90-те години – тогава начело на прочутия чешки хор "Децата на Прага" е високоуважаван диригент, към чиято благосклонност се стремят всички момичета. Талантлива начинаеща 13-годишна певица получава шанс да се присъедини към сестра си и останалите съпернички за вниманието на музикалния авторитет. Десетилетия по-късно се оказва, че той безотговорно е използвал своето влияние над момичетата и през 2008 г. с присъда за сексуални злоупотреби справедливостта най-накрая възтържествува. Авторът на филма ще бъде специален гост на София Филм Фест и лично ще го представи пред българската публика.

Още: Виталий Мански оглавява документалното жури на 30-ия София Филм Фест

За сценаристката и режисьорка Ейми Иманиши филмът "Сянката на номадите" е дебют в игралното кино, който тя ще представи в Международния конкурс у нас като гост на 30-ия София Филм Фест. Във фокуса на историята са премеждията на една свободолюбива млада жена, принудена да се върне в Западна Сахара след 10 години емигрански живот в Испания. Тя вижда отново родния си дом, покосен от тригодишна суша – тази жестока реалност се превръща и в поетична метафора за духовната пустота, която я посреща. Най-близките ѝ хора я заклеймяват като "обсебена" заради контакта със западната цивилизация, а самата тя се опитва да пребори обстоятелствата и да вземе съдбата си в свои ръце.

Кадър от филма "Сянката на номадите", източник: София Филм Фест

"Сянката на номадите" изследва личната драма на принудителното преселване чрез интимност, която прорязва условностите на вечната тема за геополитическите реалности," пише в ревюто си за филма Джери Чиемики (afrocritik.com).

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
София Филм Фест фестивали филми
Още от Кино
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес