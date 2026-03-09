Пълен списък на филмите в Международния конкурс на София Филм Фест

Международният конкурс за първи и втори филми на София Филм Фест се провежда за 24-та година, а неговото жури ще има ангажимента да връчи Голямата награда "София – Град на киното". Журито на Международния конкурс включва Дьорд Палфи (Унгария, режисьор, председател на журито), Яна Титова (България, актриса и режисьор), Матео Зопис (Италия, режисьор), Жанна Озирна (Украйна, режисьор), Павел Г. Веснаков (България, режисьор).

Ето кои са филмите, обявени до момента (подредени в азбучен ред на българските им заглавия):

"Дъщерята на кондора" ("The Condor Daughter") – Боливия-Перу-Уругвай, режисьор Алваро Олмос Торико;

"Жени извън употреба" ("Women Out of Order") – България, режисьор Александър Косев;

"Живот в един удар" ("Life in a Beat") – Гърция-Кипър-България-Северна Македония-Черна гора-Франция, режисьор Америса Баста;

"Кино "Джазира" ("Cinema Jazireh") – Турция-Иран-България-Румъния, режисьор Гьозде Курал;

"Лъст" ("Lust") – България-Дания-Швеция, режисьор Ралица Петрова;

"Нина Роза" ("Nina Roza") – Канада-Италия-България-Белгия, режисьор Женвиев Дулуд Дьо Сел;

"Процесът на Хайн" ("Trial of Hein") – Германия, режисьор Кай Щенике;

"Сигурно място" ("A Safe Place") – Румъния, режисьор Чечилия Стефанеску.

Международният конкурс включва още следните заглавия:

"Диригентът" ("Broken Voices") – Чехия-Словакия, режисьор Ондржей Провазник;

"Дръж се за мен" ("Hold Onto Me") – Кипър-Дания-Гърция, режисьор Мирсини Аристиду;

"Сметището на безименните" ("Dump of Untitled Pieces") – Турция, режисьор Мелик Кюрю;

"Сянката на номадите" ("Nomad Shadow") – САЩ-Испания-Франция, режисьор Ейми Иманиши.

За "Дръж се за мен" ("Hold Onto Me") се заговори след световната му премиера на фестивала в Сънданс, където дебютната творба на Мирсини Аристиду спечели Наградата на публиката в световния конкурс за игрално кино. Историята е за едно решително 11-годишно момиче, което се опитва да възстанови връзката с баща си, който по стечение на обстоятелствата се е завърнал в града. В ролята на младата героиня влиза българката Мария Петрова, която заедно със сценаристката и режисьорка Аристиду ще представи лично филма пред публиката на София Филм Фест.

Кадър от филма "Дръж се за мен", източник: София Филм Фест

Ето какво пише за копродукцията между Кипър, Дания и Гърция филмовият фестивал в Сънданс: "Придавайки необичайна сложност на младата си героиня, "Дръж се за мен" изследва чрез миниатюрни моменти, пресъздадени с изящни нюанси, как се проявява наследството на бащиното отсъствие." Преди дни авторитетната международна агенция United Talents Agency сключи договор с Аристиду – изключително признание за качествата на младата режисьорка.

Мелик Кюрю учи кино в Съединените щати и подготвя дълго време дебютния си пълнометражен филм. Още от самото начало знае, че иска да разкаже история, в която главни герои да бъдат млади хора, и че има желание да направи забавен филм. Както самият той споделя в едно интервю, притеснява го пропастта между обикновеното ежедневие на хората и реалността, която най-често е представяна на големия екран в Турция. Удовлетворен е от работата си по "Сметището на безименните" ("Dump of Untitled Pieces"), тъй като самото му създаване го е забавлявало, а целта му е била да направи филм, който той като зрител да има желание да види.

Кадър от филма "Сметището на безименните", източник: София Филм Фест

Сюжетът проследява едно момиче, което снима добре, и нейния съквартирант – за да не се окажат на улицата, тя решава да продаде част от снимките си, но междувременно попадат в ситуации и усложнения, които никой не е предполагал, че ще се появят. Пълнометражният дебют на Кюрю се включва в Международния конкурс на 30-ия София Филм Фест с премиера за балканския регион.

Кадър от филма "Диригентът", източник: София Филм Фест

Историята на "Диригентът", вторият пълнометражен игрален филм на сценариста и режисьор Ондржей Провазник, е създадена по истински събития от началото на 90-те години – тогава начело на прочутия чешки хор "Децата на Прага" е високоуважаван диригент, към чиято благосклонност се стремят всички момичета. Талантлива начинаеща 13-годишна певица получава шанс да се присъедини към сестра си и останалите съпернички за вниманието на музикалния авторитет. Десетилетия по-късно се оказва, че той безотговорно е използвал своето влияние над момичетата и през 2008 г. с присъда за сексуални злоупотреби справедливостта най-накрая възтържествува. Авторът на филма ще бъде специален гост на София Филм Фест и лично ще го представи пред българската публика.

За сценаристката и режисьорка Ейми Иманиши филмът "Сянката на номадите" е дебют в игралното кино, който тя ще представи в Международния конкурс у нас като гост на 30-ия София Филм Фест. Във фокуса на историята са премеждията на една свободолюбива млада жена, принудена да се върне в Западна Сахара след 10 години емигрански живот в Испания. Тя вижда отново родния си дом, покосен от тригодишна суша – тази жестока реалност се превръща и в поетична метафора за духовната пустота, която я посреща. Най-близките ѝ хора я заклеймяват като "обсебена" заради контакта със западната цивилизация, а самата тя се опитва да пребори обстоятелствата и да вземе съдбата си в свои ръце.

Кадър от филма "Сянката на номадите", източник: София Филм Фест

"Сянката на номадите" изследва личната драма на принудителното преселване чрез интимност, която прорязва условностите на вечната тема за геополитическите реалности," пише в ревюто си за филма Джери Чиемики (afrocritik.com).