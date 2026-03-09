Шави посочи кой е попречил на Меси да се завърне в Барселона

Шави беше треньор на Барселона в периода 2021-2024 г. Той е легенда като играч на клуба, но остави следа и като треньор, след като спечели Ла Лига през 2023 г. След над две години пазене на тишина, испанецът най-накрая проговори, като даде интервю, в което шокира футболната общественост. Той твърди, че завръщането на живата легенда Лео Меси в каталунския гигант е било договорено, но президентът Жоан Лапорта е попречил на трансфера.

Шави: „Президентът е този, който провали всичко“

Ето какво каза Шави: „Лео беше договорен. Свързахме се с него и той ми каза, че има желание да се върне. Разговаряхме до март и аз му казах, че когато ми даде ОК, ще говоря с президента, защото от футболна гледна точка го виждах с добро око. Президентът е този, който провали всичко. Лапорта ми каза, че ако Лео се върне, ще му обяви война и че не може да го допусне. Пет месеца разговаряхме с Лео, всичко беше готово, от футболна гледна точка нямаше съмнения, икономически щяхме да отидем на Монтжуик и щяхме да направим последен танц като този на Джордан, всичко беше подготвено“.

„Умирах от желание Лео да се върне“

На въпрос дали проваленият трансфер се дължи на финансови пречки или рестрикции от Ла Лига, Шави отговори следното: „Това е лъжа. Президентът и неговите хора му казват не, че той има цялата власт и че Меси ще управлява тази власт зле. Той си помисли, че съм замесен в заговора, и това много повлия на отношенията ми с Лео, но сега отново са добри. Умирах от желание Лео да се върне, за да го тренирам, но ни настроиха един срещу друг“.

