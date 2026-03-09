Мощно земетресение разлюля Турция

Земетресение с магнитуд 5,1 по скалата на Рихтер е регистрирано тази сутрин в западния турски окръг Денизли, предаде Анадолската агенция, позовавайки се на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД). Трусът е регистриран на дълбочина 7 километра, като епицентърът му е бил в района на градчето Булдан.

До момента няма информация за пострадали хора и нанесени материални щети вследствие на земетресението.