Мощно земетресение разлюля Турция

09 март 2026, 10:19 часа 343 прочитания 0 коментара
Земетресение с магнитуд 5,1 по скалата на Рихтер е регистрирано тази сутрин в западния турски окръг Денизли, предаде Анадолската агенция, позовавайки се на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД). Трусът е регистриран на дълбочина 7 километра, като епицентърът му е бил в района на градчето Булдан.

До момента няма информация за пострадали хора и нанесени материални щети вследствие на земетресението.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
