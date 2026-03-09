Отбор в криза губи основен играч

Битката за топ 4 в Първа лига се очертава една от най-интересните през последните сезони. Левски и Лудогорец изглеждат като сигурните отбори за първо и второ място. Другите два фаворита за място в четворката са ЦСКА и ЦСАК 1948. Още един отбор можеше да се намеси в сметките, но кризата, в която изпадна, му попречи значително. Става въпрос за Черно Море, който може да изгуби един от основните си играчи след края на сезона – вратарят Пламен Илиев.

Черно Море е на 5-то място в Първа лига

Черно Море беше солиден играч в битката за топ 4 на първа лига, но криза в резултатите го изхвърли от място в четворката. На 7 март „моряците“ победиха Септември София с 3:0, но преди това те нямаха триумф в първа лига от началото на 2026 г. Варненският отбор заема 5-тото място във временното класиране на родния шампионат с актив от 40 точки след 25 изиграни мача – 10 победи, 10 равенства и 5 загуби.

Още: Локомотив София не е изненадал ЦСКА, Янев похвали "армейците"

Пламен Илиев няма да преподпише договора си

Според колегите от „Gong“ има опасност вратарят на Черно Море Пламен Илиев да напусне клуба през лятото. Той има договор до края на сезона, но той е отказал да го поднови. Илиев пристигна на „Тича“ преди две години, но сега ще търси нов път в кариерата си. Решението му най-вероятно е продиктувано от несигурното титулярно място. От началото на 2026 г. той си върна позицията в стартовата 11-торка и въпреки добрите представяния срещу Ботев Враца и Арда, беше оставен на пейката за двубоя срещу Септември.

Още: Страхотен вратар не позволи на ЦСКА 1948 да доближи Левски