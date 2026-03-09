Войната в Украйна:

Турция праща изтребители в Северен Кипър

Турция обяви, че 6 изтребители F-16, както и системи за противовъздушна отбрана, са разположени в Севернокипърската турска република (ТРСК) като част от усилията за укрепване на сигурността на района на фона на напрежението в Близкия изток.

Това съобщи Анадолската агенция.

Ответна реакция

В свое изявление турското Министерство на националната отбрана заяви: "Като част от поетапния подход за повишаване на сигурността на Севернокипърската турска република в светлината на последните събития в нашия регион, към днешна дата в Севернокипърската турска република са разположени 6 изтребителя F-16 Fighting Falcon и системи за противовъздушна отбрана".

В изявлението се добавя, че Анкара може да предприеме допълнителни стъпки в зависимост от развитието на ситуацията.

"Ще продължим да се предприемаме допълнителни мерки въз основа на по-нататъшното развитие, ако се сметне за необходимо", се казва още в съобщението.

Турция не признава членуващата в ЕС гръцко-кипърска администрация в южната част на острова. Единствената страна, която признава, е турско-кипърската държава на север.

Нарастващото напрежение

Решението дойде на фона на ескалиращото напрежение, причинено от атаките на САЩ и Израел срещу Иран.

В сряда гръцки изтребители F-16V кацнаха на летище Пафос в гръцки Кипър след скорошни ирански атаки.

Миналата седмица отбранителните сили на НАТО свалиха в турското въздушно пространство балистична ракета, изстреляна от Иран. Това е значителна ескалация на конфликта. Турция, член на НАТО, предупреди Иран да не изстрелва повече ракети в нейна посока.

Анкара критикува разполагането на европейски войски в Кипър, като го определи като риск от въвличане на острова в конфликта.

