Срив на Уолстрийт след предупреждение от големи банки

05 ноември 2025, 10:43 часа 272 прочитания 0 коментара
Акциите на Уолстрийт приключиха със сериозен спад снощи, след като големи банки предупредиха, че пазарите на акции може да са изправени пред корекция – знак за нарастващи опасения, че оценките са прекалено завишени, предаде Ройтерс. И трите основни американски борсови индекса се понижиха осезаемо, след като ръководителите на Morgan Stanley и Goldman Sachs подхраниха страховете от възможен пазарен балон, при положение че S&P 500 достигна поредица от исторически върхове, подкрепен основно от бума на изкуствения интелект.

Акциите

Индексите на Уолстрийт S&P 500 и Nasdaq отчетоха най-големия си еднодневен спад в процентно изражение от 10 октомври насам.

Технологичните акции натежаха най-много върху Nasdaq – шест от т.нар. Великолепна седморка компании, свързани с изкуствения интелект, загубиха позиции през деня.

Индексът Dow Jones Industrial Average спадна с 251,44 пункта или 0,53% до 47 085,24 пункта. S&P 500 изгуби 80,42 пункта или 1,17% до 6771,55 пункта, а Nasdaq Composite се понижи с 486,09 пункта или 2,04% до 23 348,64 пункта.

Технологичният сектор отчете най-голям спад сред 11-те основни сектора, включени в S&P 500 – понижение от 2,3%. Финансовите компании бяха сред малкото с растеж.

Доларът и биткойнът

На този фон биткойнът спадна с 6,45% и за пръв път от юни 2025 г. се озова под прага от 100 000 долара. А доларът се покачи до четиримесечен връх спрямо еврото.

Главният изпълнителен директор на JPMorgan Джейми Даймън предупреди миналия месец за повишен риск от значителна корекция на фондовия пазар в рамките на следващите шест месеца до две години, като посочи сред причините геополитическото напрежение.

Бюджетната парализа на правителството на САЩ – резултат от безизходицата в Конгреса – вече се доближава до рекорда за най-дълга в историята. Липсата на официални държавни данни доведе до засилено внимание към частни източници като Националния доклад за заетостта на ADP.

 

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Уолстрийт акции долар технологични компании биткойн
