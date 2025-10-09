Рекорди на Уолстрийт заради акциите на технологичните компании

Акциите на технологичните компании също изтласкаха основните индекси на Уолстрийт нагоре, въпреки липсата на нови икономически данни и продължаващото частично спиране на федералното правителство, предаде Ройтерс.

Индексите S&P 500 и Nasdaq затвориха на исторически максимуми, като именно технологичният Nasdaq записа най-голям ръст, подкрепен от т.нар. "мегакап" компании, свързани с изкуствения интелект.

Още: Google разширява значително услугите с изкуствен интелект

Промишленият Dow Jones остана почти без промяна, като спадна с едва 1,20 пункта до 46 601,78 пункта.

Широкообхватният S&P 500 се повиши с 39,13 точки или 0,58 на сто до 6753,72 пункта

Технологичният Nasdaq нарасна с 255,02 пункта или 1,12 на сто до 23 043,38.

Европейските борси стартираха с повишения, подкрепени от рекорди на Уолстрийт