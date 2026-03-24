Стана ясно колко хора са прехвърлили партидите си за втора пенсия

Близо 350 000 души са прехвърлили парите от индивидуалните си партиди за допълнителното пенсионно осигуряване, популярни като втора пенсия, между различни пенсионни фондове. Това показват окончателните данни на Комисията за финансов надзор (КФН) за 2025-а година. Общо прехвърлените средства са за над 1 милиард евро. Най-много са прехвърлените пари от един универсален пенсионен фонд в друг.

Почти 335 000 осигурени за втора пенсия са прехвърлили партидите си от един универсален фонд в друг през миналата година, а общо преместените в тях средства са 952 милиона евро. В тези фондове задължително за втора пенсия се осигуряват родените след 31 декември 1959 година.

Данните на КФН показват, че само за четвъртото тримесечие на миналата година в пенсионноосигурителните дружества са подадени над 85 000 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средствата от един пенсионен фонд в друг. Тогава тези, които са променили участието си в универсалните пенсионни фондове, е над 79 000, а в професионалните - 5 000 души. Най-малко осигурени лица са променили участието си в доброволните пенсионни фондове – под 300.

Относителният дял на хората, променили участието си, спрямо средния брой осигурени лица в универсалните пенсионни фондове, е под 2 процента.

