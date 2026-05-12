"За 5 минути опустоши всичко": Леден ад над Сливенско, хиляди декари са унищожени (ВИДЕО)

12 май 2026, 9:59 часа
Снимка: Meteo Balkans
Силна градушка е паднала над сливенското село Желю войвода в понеделник вечер, съобщи кметът Стоян Генов. По думите му първоначално са падали ледени късове без придружаващ дъжд. Интензивната градушка е продължила около пет минути. 

"Доста поражения има", каза още кметът. По думите му все още не е извършен пълен оглед на щетите, като предстои комисия от общинската служба по земеделие да обходи засегнатите райони и да опише пораженията. Той допълни, че от ракетните площадки на Регионалната дирекция за борба с градушките - Старо село са били изстрелвани много противоградови ракети, и ако не са били те, пораженията са щели да бъдат още по-сериозни.

По първоначална информация има поражения по земеделски насаждения и частни имоти. Кметът посочи още, че стопаните със застраховани площи ще могат да получат обезщетения след описването на щетите.

Градушка е паднала и в село Петрич, община Златица, информират потребители на Meteo Bulfaria.

Ивелин Стоянов Редактор
