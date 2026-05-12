Трансфер между шампиони? Новият първенец на Гърция набеляза ас на Левски

Новият шампион на Гърция АЕК Атина е набелязал един от основните футболисти на родния първенец Левски. Става въпрос за 24-годишния дефанзивен полузащитник на „сините“ – Акрам Бурас. Това съобщиха колегите от „Мач Телеграф“. Според информациите атинският гранд стяга сериозна селекция за участието си в Шампионска лига през следващия сезон като вече има изготвен списък с евентуални нови попълнения. Едно от имената в него е това на Бурас.

Акрам Бурас е един от лидерите на Левски

Акрам Бурас е сред най-важните играчи в състава на Хулио Веласкес през този сезон. Той пристигна в Левски преди началото на кампанията от тима на МК Алжер. Тогава „сините“ платиха за него около 400 хиляди евро. Халфът се отплати за доверието и набързо се превърна в един от лидерите на българския гранд. До момента през сезона той има 28 мача за Левски във всички турнири, в които е реализирал 3 попадения и е направил 4 асистенции.

Няколко тима от чужбина следят алжиреца

АЕК Атина обаче не е единственият отбор, който има апетити към Бурас. Според различни информации пет тима от чужбина следят алжирския халф, като основен фаворит за подписа му е френският Ланс. Интерес има и от страна на Тулуза, Стандарт Лиеж и Базел. Акрам Бурас има договор с Левски до лятото на 2028 година. Според авторитетния сайт „Transfermarkt“ цената на полузащитника е около 1,2 милиона евро.

