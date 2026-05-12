Напрежение на пазарите: Цената на петрола потвърди новата посока

Цената на петрола нарасна с близо 1 на сто в сутрешната търговия, след като преговорите за прекратяване на конфликта между САЩ, Израел и Иран останаха без ясен напредък, а опасенията за доставките на суров петрол се засилиха, предаде Ройтерс. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в понеделник, че примирието с Иран е "на животоподдържащи системи“, като посочи разногласия по няколко ключови въпроса, сред които прекратяването на военните действия, премахването на американската морска блокада, възобновяването на иранските петролни продажби и компенсациите за щети от войната.

Фючърсите на сорта Брент, който е референтен за Европа, поскъпнаха с 86 цента, или 0,8 на сто, до 105,07 долара за барел.

Котировките на американския лек суров петрол нараснаха с 99 цента или 1 на сто до 99,06 долара за барел.

И двата основни бенчмарка отчетоха ръст от близо 2,8 на сто и в понеделник.

Ръководителят на енергийния екип на DBS Bank Сувро Саркар заяви, че оптимизмът за бързо постигане на мирно споразумение отслабва и при липса на договореност до края на май рискът от ново поскъпване на петрола остава висок.

Нарушенията в корабоплаването около Ормузкия проток накараха производители да ограничат износа си. Проучване на „Ройтерс“ показа в понеделник, че добивът на „Организацията на страните износителки на петрол“ (OПЕК) през април е спаднал до най-ниското си равнище от над две десетилетия.

Главният пазарен анализатор на KCM Trade Тим Уотърър заяви, че реален пробив към мирно споразумение може да доведе до поевтиняване на Брент с между 8 и 12 долара за барел, докато нова ескалация или заплахи за блокада биха могли да върнат цените над 115 долара.

Главният изпълнителен директор на Saudi Aramco Амин Насър предупреди в понеделник, че смущенията в износа през Ормузкия проток могат да забавят възстановяването на стабилността на пазара до 2027 г., като засегнат около 100 милиона барела петрол седмично.

На фона на опасенията за доставките анализатори, анкетирани от „Ройтерс“, очакват запасите от суров петрол в САЩ да са намалели с около 1,7 милиона барела през миналата седмица.

Енергийният стратег на Macquarie Group Уолт Чансълър заяви, че спадът идва на фона на продължаващо силно нетно морско търсене на износ на суров петрол и петролни продукти през следващите седмици.

Пазарните участници следят и планираната среща между Доналд Тръмп и китайския президент Си Цзинпин в сряда, след като Вашингтон наложи санкции срещу трима души и девет компании за улесняване на доставки на ирански петрол към Китай.