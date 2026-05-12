Музика или политика? Как Израел "хакна" вота на публиката на "Евровизия"

Финалът на "Евровизия" през 2025 година отново затвърди статута си на едно от най-гледаните културни събития в света — над 56 милиона зрители и около 14 милиона подадени гласа. Но зад впечатляващите числа се разрази нова дискусия, която поставя под съмнение доколко системата за гласуване е устойчива на организирани кампании за влияние.

Спорът около гласуването на публиката

Скоро след конкурса започнаха въпроси дали дигитална кампания, свързана с израелското правителство, е повлияла на вота на зрителите в полза на израелската участничка Ювал Рафаел. Това се случва на фона на дългогодишния принцип конкурсът да остане политически неутрален.

Организаторите на "Евровизия" отхвърлиха обвиненията и заявиха, че няма доказателства за нередности. Въпреки това не е била проведена независима проверка, а детайлни данни от гласуването не са публикувани публично. Като причина е посочена необходимостта от защита на сигурността на системата.

Според разследване на "The New York Times", в някои държави сравнително малък брой организирани гласове може да промени крайния резултат в полза на конкретен участник.

Испания като пример за уязвимост на системата

Анализ на данни от Испания показва как структурата на гласуването може да бъде повлияна. В тази държава израелската участничка печели убедително вота на публиката, въпреки че обществените нагласи често са критични към действията на израелското правителство.

Според изчисления, базирани на данни от испанския обществен оператор RTVE, дори няколкостотин души, гласуващи организирано по максималния допустим брой пъти, могат да окажат решаващо влияние върху резултата.

Кампании за мобилизация на вота

Разследването показва, че по време на конкурса са били активни множество онлайн кампании. Сред тях са:

реклами в социалните мрежи;

призиви от дипломати и активистки групи;

публикации на политически фигури, включително от израелския премиер Бенямин Нетаняху;

координирани действия на произраелски организации в Европа.

В някои случаи се насърчава гласуване до 20 пъти на човек — практика, която е позволена от правилата на конкурса, но поставя въпроси за равнопоставеност.

Как работи системата за гласуване

"Евровизия" използва двустепенна система:

1. Професионално жури от музикални експерти оценява песните и разпределя точки.

2. Публика от всяка държава гласува чрез платена система, като също разпределя точки.

Зрителите могат да гласуват за повече от една песен и да подадат множество гласове, което според критиците създава възможност за по-лесна мобилизация чрез кампании.

Резултатът и последвалите реакции

В конкретното издание журито поставя на първо място представителите на Австрия, докато Ювал Рафаел получава значително по-ниска оценка от професионалистите, но оглавява вота на публиката.

Това разминаване подхранва онлайн спекулации за възможни координирани кампании. Въпреки това експерти по дезинформация не откриват доказателства за използване на ботове или незаконни методи.

Реакцията на организаторите

Директорът на конкурса Мартин Грийн признава, че някои кампании са били "прекомерни", но подчертава, че резултатът се дължи на комбинация от силна песен и мобилизирана диаспора.

Организацията обяви и промени в правилата — включително ограничаване на гласовете до 10 на човек и по-строги ограничения срещу "непропорционални" кампании, особено ако са подкрепени от правителства или външни организации.

Новият баланс между свобода и контрол

Случаят отново поставя основен въпрос за бъдещето на "Евровизия": как да се запази отвореното гласуване на публиката, без то да се превръща в инструмент за политическо или организирано влияние.

Организаторите твърдят, че системата остава стабилна и прозрачна. Критиците обаче смятат, че границата между фен подкрепа и координирана кампания става все по-трудна за разграничаване — особено в ерата на социалните мрежи.

Едно е ясно: Евровизия вече не е просто музикален конкурс, а и тест за това доколко глобалните дигитални кампании могат да влияят върху масовото участие в културни събития.

Източник: The New York Times