Балкански лидер обижда Кая Калас, изглеждала глупаво

Бившият президент на Република Сръбска и пръв приятел на руския диктатор Владимир Путин Милорад Додик изсипа обиди по ръководителя на външната политика на ЕС - Кая Калас, която пък е най-големият противник на Кремъл в Европа. В свой пост в платформата Х той я нарече невежа, но и изглеждаща глупаво. Според него даже се държала така сякаш не знае дали е пристигнала или заминала.

"ЕС с Кая Калас може само да се стесни, но никога да се разшири. Тя е изтощила ЕС с невежеството си пред всеки свестен човек", смята Додик. Типично в своя пропаганден стил той смята, че Република Сръбска ще расте дори без Плана за растеж, докато ЕС ще се свие до незначителност.

ЕУ се с Кајом Калас може само сузити, а никако проширити.

Она је својим незнањем смучила ЕУ сваком пристојном човјеку.

Да је било шта прочитала, на примјер Анекс X, не би испадала глупа и дjеловала да не зна да ли је пошла или је дошла.



Да је у ЕУ, чија је перјаница Калас,… — Милорад Додик (@MiloradDodik) May 11, 2026

Оставката на Шмидт

Припомняме, че оттеглянето на върховния представител за Босна и Херцеговина Кристиан Шмидт разбуни духовете в страната, като хора като Додик ликуват. По-късно стана ясно, че фигурата на Шмидт е обсъждана като пречка на срещата му с руския диктатор Владимир Путин на 9 май в Москва.

По-късно този въпрос коментира и Кая Калас, която призна, че министрите са обсъдили и обявената оставка на върховния представител за Босна и Херцеговина Кристиан Шмит и че са „съгласни, че е в интерес на ЕС страната да не се отклонява от европейския си път и че трябва да останат единни в намирането на неговия наследник“.

Тя заяви, че Западните Балкани са стратегически приоритет за ЕС и че подкрепата на ЕС се отнася до борбата срещу хибридните заплахи и дезинформацията, новото Партньорство за сигурност и отбрана с Черна гора и по-широкото използване на Европейския инструмент за мир за укрепване на отбранителните способности на партньорите.