Балкански лидер обижда Кая Калас, изглеждала глупаво

12 май 2026, 9:53 часа
Снимка: Getty Images
Бившият президент на Република Сръбска и пръв приятел на руския диктатор Владимир Путин Милорад Додик изсипа обиди по ръководителя на външната политика на ЕС - Кая Калас, която пък е най-големият противник на Кремъл в Европа. В свой пост в платформата Х той я нарече невежа, но и изглеждаща глупаво. Според него даже се държала така сякаш не знае дали е пристигнала или заминала. 

"ЕС с Кая Калас може само да се стесни, но никога да се разшири. Тя е изтощила ЕС с невежеството си пред всеки свестен човек", смята Додик.  Типично в своя пропаганден стил той смята, че Република Сръбска ще расте дори без Плана за растеж, докато ЕС ще се свие до незначителност.

Оставката на Шмидт

Припомняме, че оттеглянето на върховния представител за Босна и Херцеговина Кристиан Шмидт разбуни духовете в страната, като хора като Додик ликуват. По-късно стана ясно, че фигурата на Шмидт е обсъждана като пречка на срещата му с руския диктатор Владимир Путин на 9 май в Москва.

По-късно този въпрос коментира и Кая Калас, която призна, че министрите са обсъдили и обявената оставка на върховния представител за Босна и Херцеговина Кристиан Шмит и че са „съгласни, че е в интерес на ЕС страната да не се отклонява от европейския си път и че трябва да останат единни в намирането на неговия наследник“.

Тя заяви, че Западните Балкани са стратегически приоритет за ЕС и че подкрепата на ЕС се отнася до борбата срещу хибридните заплахи и дезинформацията, новото Партньорство за сигурност и отбрана с Черна гора и по-широкото използване на Европейския инструмент за мир за укрепване на отбранителните способности на партньорите.

Западни Балкани Босна и Херцеговина Република Сръбска Милорад Додик Кая Калас Кристиан Шмидт
Деница Китанова
